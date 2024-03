Sci ai piedi: ecco tutto quello che puoi fare a Cortina in primavera

Primavera sugli sci è sempre una buona idea. Soprattutto per chi la trascorre in una delle località più in delle Dolomiti. Tra marzo e aprile a Cortina d’Ampezzo (Bl) troviamo, infatti, tutti i plus di stagione: giornate più lunghe, tanto sole, piste meno affollate e - quest’anno più che mai – moltissima neve. Anche a Pasqua, che qui si festeggia divertendosi sci ai piedi. La primavera è sempre bianca, addirittura fino al 1° maggio, nella skiarea del Faloria e del Col Gallina al Falzarego, mentre in generale a Cortina gli impianti restano aperti fino al 7 aprile. È il periodo perfetto per curiosare tra le proposte di Cortina Skiworld: in 120 km di piste e 35 impianti di risalita scopriamo un palinsesto di appuntamenti che coinvolgono il territorio e permettono di vivere esperienze originali. Tra cene in quota, sciate all’alba, discese in motoslitta, concerti nei rifugi, mostre e perfino un concorso fotografico dedicato al Super8 Ski Tour si saluta un inverno ricco di emozioni.

Cortina in primavera regala tante sorprese sci ai piedi

Tofana Music Day: la festa itinerante di Cortina

Una serie di live show gratuiti per sciatori, snowboarder e amanti della montagna. I protagonisti sono sette rifugi, chalet e ristoranti sulle piste ai piedi delle Tofane, che accoglieranno una serie di concerti accessibili direttamente con gli sci: si passa dagli oltre 2300 mt di Pomedes ai 1300 mt di Socrepes, in un turbine di musica. Si sfiorano le vette più belle del comprensorio, assaporando - insieme alle ricette del territorio - note folk e blues, djset ed esperimenti sonori. Dopo il successo dell’edizione zero, nel 2023, torna un evento che porta la magia della musica sulle più belle terrazze dell’area in palchi a cielo aperto. Appuntamento il 9 marzo, nelle ore centrali della giornata: il calendario propone il Rifugio Pomedes con il Lorenzo Risi Trio (11.30), il Rifugio Duca d’Aosta con Bruno e i Belli Dentro (12), Col Taron con Manuel e la sua fisarmonica (12), Rifugio Socrepes con gli Hanky Panky (12), Baita Resch con Dj Forgia (12), Chalet Ria De Saco con Francesco Bernardini (13), Chalet Tofane con Giorgio Roman Dj (13).

Cortina, destinazione Freccia nel Cielo: gli eventi a Ra Valles

Il 9 marzo gli impianti di Tofana Freccia nel Cielo aprono eccezionalmente alle 7.30 per Alba a Ra Valles: è l’occasione per provare, su prenotazione, il brivido della prima discesa. L’alba vista dalla terrazza di Capanna Ra Valles, a quasi 2.500 metri, è magica, soprattutto se ancora se la si abbina a una colazione con prodotti locali e a una sciata sulle piste deserte, scivolando sulla neve mentre il cielo si colora di rosa intenso. Il 23 marzo il rifugio propone invece il Gelato Day: una degustazione gratuita del gelato Wafle de Liège, il gusto ufficiale della Giornata europea del Gelato Artigianale. Si festeggia insieme con i migliori artigiani del gelato del Veneto, dalle 11 alle 14.

Rifugio Averau Foto: Bandion

Infine, per chiudere la stagione nel migliore dei modi, la Capanna Ra Valles ospita il 6 aprile un party in terrazza con après-ski, per brindare con gli amici e tanta musica un inverno ricco di novità grandi e piccole. Tra queste, una delle più apprezzate è la nuova ski room inaugurata nella stazione di partenza della cabinovia, aperta ogni giorno dalle 8 alle 18. Si depositano sci e scarponi la sera e si ritrovano pronti la mattina, per poter accedere subito alle piste con la massima comodità.

Cortina, cene al chiaro di luna a Scoiattoli e Averau

Appuntamento tutti i venerdì e sabato di marzo: si sale con la seggiovia illuminata delle 5 Torri, per approdare in uno dei due rifugi della skiarea. Due panorami differenti, due esperienze gastronomiche che raccontano il territorio a partire dai sapori. Direttamente dall’impianto si raggiunge il Rifugio Scoiattoli, di fronte alle riconoscibilissime sagome delle 5 Torri, e si viene accolti dalla famiglia Lorenzi con piatti fatti in casa.

Se si prosegue in motoslitta si arriva al Rifugio Averau: è la famiglia Siorpaes, con la sua cucina, ad incontrare i visitatori, che si accomodano davanti a una vista che spazia dalla Civetta alla Marmolada all’imponente Tofana di Rozes. Dopo la cena, un’emozionante discesa in motoslitta sotto le stelle chiude la serata.

8 marzo a Cortina, serata in rosa: cena con l’arpista all’Averau

Musica, montagne e cucina, con un pizzico di creatività. Venerdì 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna con un evento al Rifugio Averau, un tributo a tutte le donne e contemporaneamente alla tradizione gastronomica ampezzana. CI si accomoda per ascoltare il concerto di Sonia Dainese, arpista di talento che si esibirà accompagnando la cena. In tavola una ricetta speciale proposta dal rifugio per tutta la settimana, dal 4 al 10 marzo: i “casunziei”, ravioli ripieni di rapa rossa, ma in una variante particolare, dal delicato colore rosa.

Il Super8 Skitour “visto” da te: il concorso fotografico di Cortina

Sci ai piedi e macchina fotografica al collo: ecco il modo migliore per percorrere il Super8 Skitour, il mitico percorso che unisce Lagazuoi, 5 Torri, Col Gallina, Badia e i passi Falzarego e Giau. Torna, in versione aggiornata, Super8 Ski Tour Photo & Video Reel Competition il premio lanciato l’anno scorso e rivolto a tutti, amanti della fotografia, video maker e naturalmente appassionati di montagna e di sci. C’è tempo fino al 1° aprile per partecipare condividendo scorci e momenti unici vissuti lungo il percorso (inviando i materiali a info@cortinadelicious.it). Tre le categorie del concorso: una dedicata alle foto, una ai video reel e una ai contenuti più sportivi e avventurosi. In palio, per i vincitori, varie esperienze da provare in zona: soggiorni nelle strutture dell’area Cortina Delicious attraversata dall’itinerario e giornate in compagnia di un’esperta Guida Alpina della società di Cortina, pronta ad accompagnare i visitatori in zona Lagazuoi, 5 Torri e Passo Giau.

Cortina, le nuove mostre al Lagazuoi

Lagazuoi Expo Dolomiti, nella stazione di arrivo della Funivia Lagazuoi, porta i visitatori ai confini del mondo, “dentro” i ghiacciai. Nel polo espositivo si può ammirare “Buona notte, ghiacciai”: si seguono le tracce dei ricercatori di Ice Memory, progetto riconosciuto dall’Unesco: da alcuni anni prelevano “carote” dalle profondità dei ghiacciai, salvandole dal riscaldamento climatico, per custodirle in Antartide e preservare un archivio di dati unico sul pianeta.

La Funivia Lagazuoi. Foto: Bandion

In una sala dedicata, invece, si potranno scoprire i progetti vincitori di Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, premio dedicato all’innovazione in montagna. In mostra idee visionarie, soluzioni di aziende, start-up e associazioni.

Sul podio di Cortina: le gare primaverili

Tre appuntamenti sportivi per chiudere l’inverno in grande stile. Sulla pista San Zan, ai piedi delle Tofane, va in scena l’8 e 9 marzo la tappa ampezzana di Coppa del Mondo di Snowboard Cross. Da non perdere le finali di sabato, uno spettacolo in notturna tra paraboliche, salti e sfide al cronometro. A gara finita atleti, tifosi e appassionati si spostano allo Chalet Tofane per un party con dj set. Ad aprile, dal 6 al 10, torna nella spettacolare zona di Passo Falzarego e Cinque Torri la Cortina Skimo Cup, dedicata allo scialpinismo: la terza edizione è più ambiziosa che mai e propone, oltre alle gare di Sprint e Mixed Relay, anche quelle di Vertical e Individual. L’ultima data da segnare in calendario è il 15 aprile: la terza edizione di Alpinathlon abbina corsa e sci alpinismo su un percorso già sperimentato e apprezzato nelle prime due edizioni. Si parte da Cortina, in Corso Italia, per raggiungere a piedi Rio Gere, e poi si indossano gli sci per la seconda frazione, che passando dal rifugio Capanna Tondi arriva al traguardo del rifugio Faloria.