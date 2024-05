Un aperitivo in costiera: a settembre arriva l'Amalfi Coast Cocktail Week

Costiera Amalfitana da bere. Dal 23 al 29 settembre arriva in Costiera Amalfitana “Amalfi Coast Cocktail Week”. Una settimana di appuntamenti dedicati alla mixology d’autore, organizzata da Paola Mencarelli con il patrocinio del Comune di Ravello (Sa) nei migliori cocktail bar e bar d’hotel di tutta la Costiera e in collaborazione con i più importanti cocktail bar della Campania, per valorizzare la miscelazione di qualità dell’intera regione e diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile.

La Cocktail Week sbarca in Costiera Amalfitana

«Sono arrivata in Costiera grazie ad un invito. Lo scorso anno mi ha contattata l’agenzia Side-B Events - un’interessante realtà di giovani imprenditori con una grande passione per la musica e l’eventistica - per organizzare la prima Cocktail Week italiana sul mare - racconta Paola Mencarelli, founder e creative director del format Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli - Per capire la fattibilità del progetto ho deciso di perlustrare la zona, e dopo aver trascorso parte del 2023 a fare sopralluoghi, ricerca e scouting nei grandi alberghi e nei migliori cocktail bar della Costiera Amalfitana, ho capito che il mio format era replicabile anche in questa ambita destinazione. Lo spirito di Amalfi Coast Cocktail Week è lo stesso delle altre Italian Cocktail Weeks ma ho deciso di modulare la settimana secondo criteri diversi, per dar vita a un evento itinerante e dislocato in più località, al fine di dare il giusto risalto alla qualità delle grandi strutture di questa fantastica terra». Amalfi Coast Cocktail Week è, infatti, un evento sartoriale, con diversi punti in comune con le altre ICW by Paola Mencarelli, ma dalla veste unica e creata su misura, per creare un trait d'union fra la bellezza dei luoghi della stessa Costiera Amalfitana e il talento dei bartender di tutta la Campania.

Amalfi Coast Cocktail Week, 7 giorni e una drink list esclusiva

Amalfi Coast Cocktail Week è una sette giorni di cocktail list dedicate, masterclass, aperitivi, pop-up bar con i cocktail bar campani e guest shift con ospiti di fama nazionale e internazionale dedicata ad appassionati e conoscitori del settore, ma anche di iniziative culturali, attività ricreative ed experience indirizzate ad un pubblico di neofiti e pensate per avvicinare il grande pubblico alla mixology campana di qualità.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Amalfi Coast Cocktail Week vuole esplorare il territorio della Costiera Amalfitana attraverso un itinerario tra i bar d’hotel e i cocktail bar selezionati alla scoperta dei drink creati ad hoc per la manifestazione. Per i 7 giorni di kermesse, infatti, ogni cocktail bar e bar d’hotel selezionato propone una cocktail list ACCW24 esclusiva e con 3 tipologie di cocktail.

Signature cocktail : un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar.

: un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar. Cocktail RiEsco a bere italiano : un drink dedicato al made in Italy con i prodotti italiani delle aziende che aderiscono a RiEsco a Bere Italiano.

: un drink dedicato al made in Italy con i prodotti italiani delle aziende che aderiscono a RiEsco a Bere Italiano. Cocktail Campania Felix: un drink con materie prime e prodotti tipici del territorio campano.

Il pop-up bar dell’Amalfi Coast Cocktail Week

Dal 23 al 29 settembre i cocktail bar e i bar d’Hotel ACCW24 ospitano i pop-up bar dei più importanti cocktail bar della Campania, che per l’occasione si presentano con la propria Cocktail List ACCW24. Saranno inoltre in calendario guest shift con ospiti italiani e internazionali - con focus sui bartender campani che lavorano in Italia e all’estero.

Amalfi Coast Cocktail Week, tanti eventi in diverse località

Grande novità di Amalfi Coast Cocktail Week è un calendario eventi che durante la settimana si snoda nelle principali destinazioni della Costiera: Vietri sul Mare, Maiori, Amalfi, Ravello, Praiano e Positano. Mentre la Cocktail Week fiorentina, quella veneziana e quella ampezzana sono caratterizzate da iniziative e appuntamenti nei cocktail bar della città stessa, per Amalfi Coast Cocktail Week - come il nome stesso suggerisce - i cocktail bar e i bar d’hotel selezionati si trovano nelle varie località della Costiera.

Paola Mencarelli, founder e creative director del format Italian Cocktail Weeks

Durante la settimana tutti i cocktail bar selezionati propongono la cocktail list ACCW, mentre i vari eventi si svolgono secondo un calendario per giornate nelle 6 principali località individuate dall’organizzazione.

A dare il via alle danze Vietri sul Mare, con l’Opening Party di Domenica 22 Settembre, un Party esclusivo ai Giardini del Fuenti in collaborazione con Side-B Events. Una serata unica e imperdibile in una delle location più affascinanti e caratteristiche d’Italia, con i migliori cocktail Bar di tutta la Campania, inoltre un’area food ed un corner pizza con le eccellenze gastronomiche campane.

Lunedì 23 e Martedì 24 sono dedicati a Maiori. La località ospiterà nelle due giornate anche la Maestro Challenge, celebre competizione di bartender ideata da “The Maestro” Salvatore Calabrese, con il Party Finale previsto per martedì 24 Settembre. Paola Mencarelli ha invitato The Maestro a far slittare la sua competizione dal consueto mese di giugno a settembre, per dar vita ad un vero e proprio happening in Costiera.

Mercoledì 25 e giovedì 26 Settembre la kermesse arriva a Ravello, per poi spostarsi ad Amalfi venerdì 27 e sabato 28 Settembre e a chiudere il tutto con la giornata finale di domenica 29 Settembre a Praiano e Positano.

Gli spirits a cena, con la pizza e con i dolci

Per questa prima edizione di Amalfi Coast Cocktail Week torna un’iniziativa ideata da Paola Mencarelli per creare sinergie fra il mondo della mixology e quello della cucina, andando così a dare risalto anche ai professionisti della scena gastronomica della Costiera. Dining With The Spirits, Pizza With The Spirits e Pastry With The Spirits nascono a Firenze durante Florence Cocktail Week. In Costiera però il progetto si amplia e oltre a ristoranti, cocktail bar e pizzerie della zona partecipano anche le Pasticcerie con il nuovo format Pastry With The Spirirs. Il progetto coinvolge i locali che per tutta la settimana o per una singola serata vogliono proporre la loro interpretazione degli spirits nella propria cucina, utilizzandoli come ingredienti dei loro piatti, pizze e dolci, in un singolo piatto o in un intero menu. Ma anche con pairing interessanti, con cocktail o distillati lisci, andando a creare eventi dedicati.