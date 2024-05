I prodotti romani amici dell’ambiente: a Roma c'è Cultura e Sostenibilità

Parole d’ordine: buono e sostenibile. Arriva a Roma Cultura e Sostenibilità, la tre giorni dedicata al meglio dell’enogastronomia capitolina per valorizzare le produzioni del territorio, tipiche e sostenibili. L’evento, in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio, si terrà al The Building Hotel con un calendario di incontri, talk, proiezioni e workshop che seguiranno il fil rouge della cultura e sostenibilità agroalimentare del territorio dell’Urbe. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

A Roma tra gusto e rispetto per l'ambiente

Cultura e Sostenibilità, tanti incontri sul tema a Roma

Gli incontri in programma vedranno in dialogo produttori, consorzi, imprenditori e associazioni di categoria, professionisti nell’ambito della comunicazione ed esperti del mondo tech, insieme per riflettere sulle prospettive dell’agroalimentare del territorio romano e incentivare produzioni che coniugano tradizioni storiche e pratiche etiche e sostenibili.

Cultura e Sostenibilità, tra vini e prodotti tipici

Si parte venerdì 17 maggio alle 14 con un primo incontro che avrà come protagoniste tra le principali realtà agroalimentari del territorio, dal settore enologico all’olivicolo e il caseario, nonché il mondo alberghiero e della sommellerie. Una prima proiezione delle produzioni tipiche delle realtà presenti a cui seguirà un workshop sulla sostenibilità agricola e culinaria; infine il percorso degustazione dei prodotti signature del territorio, dai vini del Consorzio Roma Doc, al Consorzio della Ricotta Romana Dop, all’Associazione formaggi storici della campagna romana e di tanti altri produttori presenti ai banchi d’assaggio.

Arriva a Roma Cultura e Sostenibilità, la tre giorni dedicata al meglio dell’enogastronomia capitolina

A Cultura e Sostenibilità la tecnologia LiFi

La giornata di sabato 18 verterà sull’importanza rivoluzionaria del LiFi, acronimo di "Light Fidelity", tecnologia all’avanguardia nel campo della comunicazione, dell’educazione e il suo potenziale ruolo nell’agroalimentare. Alla proiezione del materiale video sulle nuove tecnologie, seguirà alle 15 il workshop dove interverranno esperti tecnologia LiFi e d’innovazione, docenti universitari e insider della comunicazione. Alle 17:30 sarà il momento della presentazione del cocktail a km 0, a cura di Alessio Polli. Il nome del cocktail sarà svelato al momento della presentazione.

I premi di Cultura e Sostenibilità

Domenica 19, alle ore 18, andrà in scena la cerimonia di premiazione delle migliori realtà agricole ed enogastronomiche del territorio che più si sono distinti nell’adozione di pratiche sostenibili e nella tutela delle tradizioni agricole e culinarie più identitarie del territorio capitolino e delle sue comunità. La cerimonia sarà preceduta da un workshop sulla cucina tradizionale romana, tenuto dallo chef Andrea Cossalter e a seguire degustazione realizzata con i prodotti premiati della cerimonia per un’esperienza che celebra tutta l’eccellenza che la scena romana ha da offrire.