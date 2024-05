TavolaJre: torna l'iniziativa per riscoprire l'alta gastronomia a 75 euro

Riparte con slancio l'iniziativa #TavolaJre, nata da Jre Italia per celebrare il piacere della convivialità e dell'alta gastronomia. Un invito a riscoprire il rito del pasto al ristorante, in un'esperienza sensoriale indimenticabile che coniuga sapori ricercati e atmosfere accoglienti.

#TavolaJre: un'esperienza gastronomica indimenticabile a 75 euro

Una iniziativa rivolta a clienti di età fino ai 42 anni, che richiama anche al limite di età previsto per l'ingresso in Jre-Italia, a evidenziare ancora una volta lo spirito “Jeunes” che caratterizza l'associazione. A partire da lunedì 20 maggio e fino a dicembre 2024, nei ristoranti degli chef aderenti sarà possibile prenotare l'esperienza di un menu degustazione dedicato, comprensivo di calice di benvenuto e acqua, al costo di 75 euro a persona.

Alberto Basso, presidente Jre-Italia

«Era da tempo che stavamo pensando di riproporre questa iniziativa, le richieste e il successo ottenuto ci hanno convinto che fosse arrivato il momento - spiega Alberto Basso, presidente Jre-Italia. Quello che prima era stato un input a tornare nei ristoranti, oggi si è trasformato in uno stimolo a scoprire esperienze culinarie differenti. E i nostri associati hanno risposto con entusiasmo, esattamente come hanno fatto i nostri partner. Il prezzo scelto rappresenta un segnale importante che abbiamo voluto lanciare, ovvero quello di poter dare la possibilità a un pubblico più ampio di conoscere la nostra cucina. Così come simbolico e significativo è il limite di età che abbiamo indicato, non solo un numero ma l'essenza del nostro considerarci giovani ristoratori».