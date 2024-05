Sfida all'ultimo cucchiaio per il premio di “Miglior zuppa di pesce d'Italia 2024”

Si avvicina il gran finale del BrodettoFest, la manifestazione gastronomica che celebra il piatto tipico della tradizione marinara fanese. Sabato 1° giugno alle ore 20, al Palabrodetto di Fano, verrà proclamato il vincitore della Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, un testa a testa emozionante tra otto regioni italiane. Il piatto, lo chef e la Regione che otterranno il punteggio più alto si aggiudicheranno il titolo di Miglior zuppa di pesce d'Italia 2024. La giuria, composta da esperti del comparto enogastronomico, tra cui il direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, Igles Corelli e Nicola Dante Basile, valuterà i brodetti in base a diversi criteri, tra cui la qualità del pesce, la sapidità del brodo, la cottura e la presentazione. La serata sarà condotta da Monica Caradonna, volto noto di Rai Uno.

BrodettoFest 2024, in arrivo il gran finale con la Gara nazionale

Tutti gli altri appuntamenti del BrodettoFest

La giornata di sabato sarà ricca di sfide in cucina. Alle ore 13.00, al Palabrodetto, si terrà il testa a testa tra Marche e Abruzzo. Lo chef Daniele Tantucci presenterà il Brodetto all'Anconetana, mentre lo chef Matteo Crisanti proporrà il Brodetto di Pesce alla vastese. Alle ore 20.00, l'ultima sfida vedrà protagonista il Brodetto Chiozoto del Veneto, preparato dallo chef Daniele Zennaro, contro il Ciuppin ligure dello chef Giuseppe Bizioli, vincitore dell'edizione scorsa. Oltre alla Gara Nazionale, il BrodettoFest offre un ricco programma di eventi per tutti i gusti. Sabato mattina, alle ore 9.00 e 11.30, si terrà Brodetto Boat, una gita in barca alla scoperta degli allevamenti di cozze dell'Adriatico e della pesca alle vongole. Nel pomeriggio, dalle ore 18.00, lo spazio Brodetto&wine proporrà una degustazione guidata di vini marchigiani, mentre alle ore 19.00, il Palco centrale ospiterà l'incontro "Abissi: diario dai fondali del Pacifico".

Per i più piccoli, è allestito lo spazio Brodetto&Kids con laboratori creativi, didattici, narrazioni e favole. Alle ore 21.30, un divertente spettacolo di "sculture di bolle di sapone e illusionismo". Gran finale in musica con il concerto di Simona Molinari, una delle più importanti cantautrici italiane contemporanee. La Molinari si esibirà sabato sera al termine della Gara Nazionale, accompagnata dalla sua band. Ricordiamo, infine, che il Brodetto alla fanese sarà protagonista anche fuori dai confini del Festival. Da giovedì a cena, infatti, si potrà gustare nei 20 ristoranti del circuito a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino e nel grande Spazio Bro - Cucina dei Pescatori.