Moscato di Scanzo Spring Experience, alla scoperta della Docg bergamasca

Weekend di maggio alla scoperta del Moscato di Scanzo grazie alla "Moscato di Scanzo Spring Experience", una rassegna di eventi dedicati alla pregiata Docg. Da non perdere in particolare, il 12 maggio nella Sala Galizzi in Via Don Giulio Calvi 1 a Scanzorosciate (Bg), la "Moscato di Scanzo Walk Around Tasting" in collaborazione con Progetto Forme.

Alla scoperta del Moscato di Scanzo

La Moscato di Scanzo Walk Around Tasting, vini e formaggi

I partecipanti della "Moscato di Scanzo Walk Around Tasting" avranno il privilegio di assaporare i pregiati vini del Consorzio in abbinamento a formaggi d'eccezione. Durante l'evento, saranno organizzate due masterclass condotte da Maíra Vasques, membro della Guilde International des Fromagers, e Federico Bovarini, miglior Sommelier di Lombardia 2023, che guideranno i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta dei migliori abbinamenti tra Moscato di Scanzo e diversi rinomati formaggi italiani.

Due le masterclass:

ore 14: Moscato & Formaggi: incontri al vertice - Abbinamento con formaggi italiani premiati al Mundial do Queijo do Brasil.

ore 15: Quando il territorio diventa eccellenza - Abbinamento con i più celebri formaggi bergamaschi.

Moscato dolce Moscato

Dal 14 al 18 maggio, invece, nella sede consortile, sarà possibile partecipare a Moscato dolce Moscato, una degustazione che vedrà il Moscato di Scanzo abbinato a deliziosi dolcetti creati dalla rinomata Forneria Cortinovis. Di Scanzorosciate (Bg).

Nelle cantine del Moscato di Scanzo

Infine, il 26 maggio appuntamento con Scanzo in cantina: le cantine di Scanzorosciate accoglieranno gli ospiti per farli immergere nell'eccezionale eccellenza del panorama vitivinicolo locale, regalando un'esperienza unica e indimenticabile.