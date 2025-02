Torna Horeca Expoforum con le selezioni italiane del Bocuse d'Or 2027 e non solo

La lunga corsa verso l'edizione 2027 del Bocuse d'Or inizia a Torino, che ospiterà per la prima volta le selezioni italiane del prestigioso concorso. L'evento si terrà in occasione di Horeca Expoforum, il salone dedicato ai professionisti del settore Horeca in programma dal 16 al 18 marzo 2025 a Lingotto Fiere che presenterà anche altri eventi significativi per il comparto.

Horeca Expoforum è in programma dal 16 al 18 marzo 2025

Horeca Expoforum, l'edizione 2025

Oltre alla selezione del Bocuse d'Or, Horeca Expoforum 2025 ospiterà incontri con l'Associazione Culturale Pièce, che si concentreranno sulle eccellenze del territorio piemontese con approfondimenti sul cioccolato, il gelato e la pasticceria. Un programma dedicato al caffè, curato da SCA Italy, offrirà workshop e competizioni come il Master Coffee Grinder Championship e il coffee triathlon. Il tutto in un contesto che favorisce la connessione tra esperti, appassionati e operatori del settore. Horeca Expoforum rappresenterà anche un'importante occasione per il settore Horeca, con oltre 200 aziende partecipanti che includeranno grandi brand, start-up innovative e piccole realtà artigiane. Il settore è un pilastro fondamentale dell'economia italiana, rappresentando quasi 460 mila imprese, con un'incidenza significativa anche in Piemonte.

Horeca Expoforum è il salone dedicato ai professionisti del settore Horeca

«Dietro a un comparto complesso come quello dell'Horeca ci sono infiniti mondi da esplorare - dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. È un settore trainante per l'Italia e, come tale, si merita eventi dedicati di alto livello, capaci di andare oltre la semplice esposizione. Da questa analisi, un anno fa, è nato Horeca Expoforum: un investimento teso a creare un appuntamento di riferimento per il settore, dove gli operatori possano consolidare vecchie alleanze o stringerne di nuove, testare prodotti appena lanciati sul mercato, scoprire tecnologie e approfondire le tendenze con cui dovranno confrontarsi nel futuro prossimo. Questo approccio strategico fa di Horeca Expoforum un evento di successo».

Horeca Expoforum, le nuove tendenze

L'edizione del 2025 di Horeca Expoforum si concentrerà sulle nuove tendenze, dall'intelligenza artificiale applicata al servizio cliente, alle soluzioni per la sostenibilità e l'antispreco. In quest'ottica, l'accordo con il Banco Alimentare del Piemonte prevede la raccolta di prodotti non utilizzati durante l'evento, che verranno distribuiti a chi ne ha bisogno. Infine, il tema del lavoro sarà centrale: Horeca Expoforum ospiterà per il secondo anno la start-up Horeca Job, che offre soluzioni innovative per la ricerca e l'offerta di lavoro nel settore Horeca. La piattaforma presenterà una novità importante, il test psico-attitudinale Mirror, che integra l'intelligenza artificiale con valutazioni sulle predisposizioni dei candidati.

Horeca Expoforum, selezioni italiane del Bocuse d'Or

Durante l'appuntamento torinese, cuochi provenienti da tutta Italia, tutti con un commis di cucina e un allenatore al seguito, si sfideranno per conquistare il titolo di rappresentante italiano al Bocuse d'Or 2027, che avrà luogo a Lione dal 21 al 25 gennaio 2027. La selezione, che vedrà una giuria composta da chef di grande prestigio, sarà l'occasione per eleggere il candidato italiano che dovrà affrontare una serie di sfide prima di arrivare alla finale mondiale.

L'evento sarà organizzato in collaborazione con la Federazione italiana cuochi (Fic), che avrà anche un ruolo attivo nella programmazione, con momenti di grande interesse culinario come la Best Student Selection, appuntamenti con lady chef e la Scuola italiana pizzaioli.