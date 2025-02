Incontri, formazione e tanto altro: ecco il programma di Ristorexpo 2025

Dal 2 al 5 marzo torna a Lariofiere l'appuntamento con Ristorexpo, il salone professionale dedicato agli operatori del fuori casa promosso da Fipe-Confcommercio. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione si conferma come un punto di riferimento per il settore, grazie a un programma che combina esposizione commerciale, networking, formazione e dibattiti con alcuni tra i nomi più influenti della ristorazione e dell'accoglienza. Tra i momenti più attesi, il convegno inaugurale, il premio alla carriera per Davide Scabin, le masterclass dedicate a pizza, mixology e panificazione e il dialogo tra Davide Oldani e gli studenti degli istituti alberghieri.

Tutto quello che c'è da sapere su Ristorexpo 2025

Il programma di Ristorexpo 2025 a Lariofiere

Domenica 2 marzo

Il sipario si alza domenica 2 marzo con l'inaugurazione ufficiale e il convegno che vedrà tra i protagonisti il critico Andrea Petrini, il giornalista ed esperto di marketing Giacomo Mojoli, lo chef Davide Scabin e l'ideatore della fiera Giovanni Ciceri. A guidare il dibattito saranno i conduttori Rai Federico Quaranta e Tinto, pronti a stimolare un confronto che si annuncia ricco di spunti. A seguire, come da consuetudine, sarà assegnato il premio alla carriera di Ristorexpo, quest'anno destinato proprio a Scabin, nome simbolo dell'innovazione culinaria italiana. Sempre domenica prenderà il via anche Focus Pizza, format condotto da Tinto che porterà sul palco alcuni tra i migliori pizzaioli italiani, come Roberto Davanzo, Luca Pezzetta e Ciro Salvo. In serata, invece, riflettori puntati sulle "Stelle del lago di Como", l'evento che celebra i ristoranti premiati dalla Guida Michelin della zona e che avrà come riferimento lo chef Mauro Elli.

Lunedì 3 marzo

Lunedì 3 marzo, prende il via (fino al 5) la Masterschool di Ristorexpo, un percorso formativo d'eccellenza con protagonisti come Cristiano Tomei, Paolo Barrale, Marco Sacco, Giuseppe Di Iorio e gli ospiti internazionali Markus Stokle ed Elif Oskan, rappresentanti della nouvelle cuisine da trattoria che sta prendendo piede a Zurigo. Sempre lunedì, Angelo Peretti, giornalista premiato a Londra ai Wine Travel Awards, guiderà un'esperienza sensoriale unica attraverso il suo format “Esercizi spirituali per bevitori di vino”.

Martedì 4 marzo

Il programma prosegue martedì 4 marzo con il "Concorso interregionale Abi Professional", che vedrà bartender da Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna sfidarsi a colpi di cocktail. Un focus specifico sarà dedicato al Negroni con il contest curato da Luca Picchi, che proporrà anche la masterclass “Scent of cocktail - l'odore dei cocktail”, un viaggio olfattivo nel mondo della mixology. In parallelo, l'evento “Chiare, fresche e dolci acque” esplorerà il tema del pesce d'acqua dolce e della sostenibilità ambientale con interventi di esperti del settore come Marco Sacco e Aldo Reho.

Tra i grandi ospiti di Ristorexpo 2025 c'è lo chef Davide Oldani

Mercoledì 5 marzo

Mercoledì 5 marzo sarà invece il momento di Davide Oldani, super ospite dell'edizione 2025, che incontrerà gli studenti delle scuole alberghiere per un confronto su cucina pop e nuove tendenze gastronomiche. Nella stessa giornata, l'Onav guiderà una degustazione dedicata ai vini premiati al concorso "Rosa", rosati rosè, mentre si terrà anche l'assegnazione del premio “La passione per la plonge”, un omaggio ai lavoratori meno visibili ma fondamentali per la ristorazione.

Ristorexpo 2025: spazio anche a produzioni locali, giovani e olfatto

Non mancheranno poi, durante l'evento, gli appuntamenti legati alle produzioni locali, con il progetto "Identità lariane", sostenuto dalla Camera di commercio Como-Lecco, e le degustazioni curate dall'Associazione donne della Birra insieme a Cascina Don Guanella. Inoltre, il mondo della panificazione e della macelleria troverà spazio grazie alle iniziative dell'Associazione panificatori di Confcommercio Como e al contest Macellai Italiani iNazione promosso da Federcarni. Un capitolo importante della fiera è dedicato ai giovani, con il contest Ristorexpo Young Cup, che vedrà circa 200 studenti sfidarsi in prove individuali e di squadra per mettere alla prova creatività e competenze tecniche. Un segnale forte dell'attenzione che Ristorexpo continua a dedicare alla formazione delle nuove generazioni di chef e professionisti dell'ospitalità.

Oltre a ciò, spazio anche all'olfatto, con il tema “ripartiamo dagli odori”, un invito a riscoprire l'anima più autentica della cucina. Se vista e gusto sono da sempre al centro dell'attenzione, l'olfatto rimane un senso ancora poco esplorato nell'alta cucina contemporanea. Eppure, la sua connessione diretta con la parte più antica del cervello, quella che regola emozioni e ricordi, lo rende un elemento fondamentale per l'esperienza gastronomica. Gli odori, infatti, si imprimono nella memoria con una potenza unica, evocando sensazioni profonde e inconsce, come se fossero frammenti di un archivio invisibile di esperienze vissute. Un tema che promette di offrire spunti di riflessione e nuove prospettive per chef e ristoratori.