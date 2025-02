La Primavera del Prosecco torna ad animare le Colline Unesco con mostre ed eventi

Dal 14 marzo torna la Primavera del Prosecco, rassegna enologica che celebra quest’anno la sua trentesima edizione. L'evento, che coinvolge i comuni trevigiani delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, sarà l'occasione per scoprire il patrimonio storico, culturale e gastronomico della zona, famosa per la produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

Dal 14 marzo torna la Primavera del Prosecco

Primavera del Prosecco, i numeri

Nel corso degli anni, la Primavera del Prosecco ha acquisito una notevole rilevanza, divenendo un importante strumento di marketing turistico per la zona. Come sottolineato dal presidente Luca Zaia, la rassegna ha messo in luce l’importanza del volontariato delle Pro Loco locali e della promozione di un prodotto che ha saputo conquistare i mercati internazionali.

L’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner e il governatore veneto Luca Zaia

Secondo l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner, il 2024 ha registrato un aumento significativo delle presenze turistiche nella destinazione Colline del Prosecco, con una crescita del +9,3% degli arrivi rispetto all’anno precedente e una crescita delle presenze del +9,7%. Il territorio delle Colline Unesco ha raggiunto per la prima volta oltre 500.000 presenze, grazie anche alla costante attività delle Pro Loco locali, che hanno organizzato oltre 5.000 manifestazioni nel 2024.

Primavera del Prosecco, l’edizione 2025

La rassegna prenderà il via a Santo Stefano di Valdobbiadene dal 14 al 25 marzo, per proseguire poi nelle diverse località della zona fino al 2 giugno. Ogni tappa prevede l’apertura di mostre dedicate al vino, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare i luoghi dove nasce l'arte enologica del Prosecco Superiore. Oltre alle mostre, la rassegna sarà accompagnata da vari eventi, tra cui la 4ª Giornata regionale dei Colli veneti il 23 marzo e l’11° concorso enologico Fascetta d’Oro.

Con la Primavera del Prosecco si potrà scoprire la zona di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

Un altro momento significativo sarà rappresentato dalla “Slow bike”, un evento promosso dalla rete Visit Prosecco Hills, che offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire la zona in bicicletta. In aggiunta, nelle giornate del 25 e 27 aprile, e dell’1 e 4 maggio, sarà attivo un servizio di minibus gratuito, che accompagnerà i visitatori in un tour tra le mostre e gli eventi culturali organizzati. Il servizio prevede due linee: una per l’area del Valdobbiadene e una per quella del Conegliano, con punti di interscambio a Pieve di Soligo e Follina.

Primavera del Prosecco, le date

In particolare, le mostre si terranno a: