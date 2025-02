Weinkost 2025: la Mostra Vini di Bolzano torna a Castel Mareccio

Dal 27 al 30 marzo, la 98ª edizione della Mostra Vini di Bolzano, nota come Weinkost, si svolgerà nelle sale di Castel Mareccio. L'evento rappresenta un'importante vetrina per il settore vitivinicolo altoatesino, con la partecipazione di 47 cantine provenienti dalle principali aree vinicole della regione, tra cui Bolzano, Oltradige, Bassa Atesina, Valle Isarco, Valle dell'Adige, Merano e Burgraviato.

A Castel Mareccio torna la 98ª edizione della Mostra Vini di Bolzano - Weinkost (foto Elisa Biscardi)

Weinkost, l'edizione 2025

Durante la manifestazione, i visitatori potranno degustare circa 200 etichette servite direttamente dai sommelier, che illustreranno le caratteristiche dei vini e delle aziende produttrici. L'iniziativa è organizzata dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina e l'Associazione Sommelier. Oltre alle degustazioni, il programma prevede tre seminari e tre laboratori del gusto, pensati sia per appassionati che per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino. Il cortile del castello ospiterà inoltre concerti musicali a corredo dell'evento.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno degustare circa 200 etichette (foto Luca Managlia)

Tra gli appuntamenti di approfondimento figurano il seminario “Le cuvée” con Helmut Köcher e. “Biodiversità al castello” con André Senoner. Sabato 29 marzo alle 18, l'enologo Otto Cologna e l'affineur di formaggi Hansi Baumgartner guideranno un incontro dedicato agli abbinamenti vino-formaggio. La sommelier Christine Mayr curerà due esperienze di degustazione: “I Rosé… dal salato al dolce” e “Le Bollicine… sfiziose”, quest'ultima in abbinamento con frutta e verdura Per chi desidera un'esperienza più personalizzata, è possibile prenotare un servizio di sommelier privato. L'iniziativa, denominata “Il tuo sommelier”, offre la possibilità di essere guidati nella degustazione con approfondimenti e consigli dedicati. Il costo è di 50 euro per 45 minuti. Per accedere all'evento è consigliata la prenotazione del tavolo. Il biglietto d'ingresso costa 25 euro e include 10 buoni degustazione e l'accesso ai seminari, per i quali è necessaria la prenotazione. I singoli buoni hanno un costo di 1 euro a degustazione per vini e spumanti (3 euro per 3 buoni).

L'Oste nel Castello: tre cene con chef locali

Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, la Sala Thun di Castel Mareccio ospiterà l'iniziativa “L'Oste nel Castello”, tre cene a cura di chef locali che proporranno piatti legati alla tradizione altoatesina.

Giovedì 27 marzo: Günther Lobiser (Ristorante Signaterhof, Renon)

Venerdì 28 marzo: Anton Dalvai (Locanda Alpina Dorfner, Montagna)

Sabato 29 marzo: Louis Agostini (Ristorante Condito, Bolzano)

Oltre alle degustazioni, il programma prevede tre seminari e tre laboratori del gusto

Durante i quattro giorni della manifestazione sarà possibile partecipare alla visita guidata “Bolzano, Città del Vino”, un percorso storico ed enogastronomico nel centro cittadino che si concluderà con un brindisi alla Mostra Vini. La prenotazione è obbligatoria.