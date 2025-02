Collio Evolution: il primo evento della Denominazione dedicato al Friulano

Il 26 e 27 ottobre 2025 si terrà la prima edizione di Collio Evolution, il nuovo evento annuale dedicato ai vini della Denominazione. Ogni anno verrà scelto un vino come protagonista e per l’edizione inaugurale è stato selezionato il Friulano, vitigno simbolo del Collio.

A ottobre si terrà la prima edizione di Collio Evolution

Collio Evolution, la prima edizione

Collio Evolution prevede una degustazione tecnica riservata alla stampa, con il tema “Passato, Presente e Futuro del Friulano”. In contemporanea, i produttori del territorio parteciperanno a un walk around tasting, offrendo un’occasione di confronto diretto sul loro lavoro e sulla tradizione vitivinicola del Collio. Per gli appassionati è stata pensata l’iniziativa “Enjoy Collio Experience”, in programma sabato 25 ottobre. Questa esperienza immersiva permetterà di scoprire il territorio e i suoi vini da una prospettiva diretta, coinvolgendo il pubblico in un viaggio alla scoperta della cultura enologica locale.

Collio Evolution permetterà di scoprire il territorio e i suoi vini

Un altro momento centrale dell’evento sarà la cerimonia di premiazione del Premio Collio, giunto alla diciottesima edizione. Istituito in onore del Conte Sigismondo Douglas Attems di Petzenstein, primo Presidente del Consorzio, il premio riconosce i contributi più significativi nel campo della viticoltura, dell’enologia e della valorizzazione del territorio. «Dopo sessant’anni di storia, è il momento di evolvere e dare alla Denominazione un evento tutto suo», spiega Lavinia Zamaro, direttrice del Consorzio. «Abbiamo scelto di partire dal Friulano perché rappresenta il legame autentico tra tutte le aziende del nostro territorio», aggiunge il Presidente David Buzzinelli.

Collio, le iniziative del Consorzio nel 2025

Collio Evolution si inserisce in un programma più ampio di eventi promossi dal Consorzio nel 2025. Tra le iniziative in programma ci sarà una giornata di degustazione dedicata ai vini del Collio a Londra nel mese di marzo, in collaborazione con la UK Sommelier Association. Il Consorzio parteciperà inoltre a Vinitaly, dove organizzerà un aperitivo nel centro di Verona. Altre attività includeranno il Collio Day e diversi appuntamenti rivolti alla promozione del territorio e dei suoi vini.