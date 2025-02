Bit 2025: il grande evento internazionale del turismo torna a Milano

Con oltre mille espositori da 62 Paesi e centinaia di hosted buyer invitati da 49 nazioni, Bit 2025 si prepara a fare il suo debutto a Rho - Fieramilano dal 9 all'11 febbraio, confermandosi la più importante manifestazione italiana dedicata all'innovazione nel comparto Travel. Un evento imperdibile per operatori e viaggiatori, che potranno scoprire le eccellenze del turismo globale e anticipare le tendenze del futuro grazie a un ricco palinsesto di incontri e approfondimenti.

A Milano la Bit 2025: tutte le novità e i trend del turismo

Chi parteciperà a Bit 2025?

L'edizione di quest'anno si preannuncia come una delle più internazionali e avvincenti degli ultimi tempi, con una partecipazione record di espositori provenienti da tutto il mondo. Oltre alla forte rappresentanza italiana, guidata da Enit e dal ministero del Turismo e con la presenza diretta di quasi tutte le Regioni, saranno presenti operatori e destinazioni dai cinque continenti. Tra questi, figurano nomi di rilievo come Anguilla, Azzorre, Barbados, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Georgia, Ibiza, Marocco, Polonia, Sarajevo, Seychelles, Slovenia, Svizzera, Tagikistan e Thailandia.

Non mancheranno, inoltre, importanti tour operator come Alpitour, Dimensione Turismo, I Grandi Viaggi e Mamberto, catene alberghiere del calibro di Leonardo Hotels, aziende del settore Digital come Holafly e Rate Hawk, e grandi player del trasporto aereo e ferroviario tra cui Air France, British Airways, Delta, Iberia, Klm, Norwegian Cruise Lines, Tap, Trenitalia e United Airlines.

Particolarmente strategico anche il programma hosted buyer, che ospiterà centinaia di professionisti del settore invitati da ben 49 Paesi. Il 45% di questi proverrà dall'Europa, Italia inclusa, il 27% dalle Americhe, il 18% da Asia e Oceania e il 10% da Medio Oriente e Africa. Tra le nazioni più rappresentate spiccano Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell'Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna e Stati Uniti, segno della crescente attrattività internazionale della manifestazione.

Accanto alle tradizionali aree espositive - il settore Leisure dedicato alle destinazioni italiane ed estere, la Digital Area BeTech riservata alle innovazioni tecnologiche e la Hospitality Area per alberghi e catene - Bit 2025 introdurrà nuove aree di approfondimento. Tra queste, il Villaggio Thermalia by FederTerme, che offrirà un'esperienza multisensoriale nella nuova concezione del benessere come filosofia di vita, e l'Astoi Village, pensato per mettere sotto i riflettori il turismo organizzato. L'area We Live the Bit, invece, darà spazio alle iniziative realizzate da Welcome Travel Group nell'ambito della sua partnership con la manifestazione.

Incontri e talk a Bit 2025

Ad arricchire ulteriormente il programma sarà un fitto calendario di oltre 40 incontri tematici nell'ambito del format "Bringing innovation into travel". Bit si conferma, infatti, un osservatorio privilegiato sulle tendenze emergenti del settore, affrontando temi di grande attualità come l'overtourism, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale, il turismo emozionale, il nomadismo digitale e il ritorno del luxury travel.ù

Incontri e talk con esperti del settore a Bit 2025

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano talk come "Turismo di lusso: come promuoverlo e venderlo" e "10 trend che influenzeranno l'offerta alberghiera nei prossimi 10 anni". Si parlerà anche di strategie di destagionalizzazione con "Distribuire e destagionalizzare. L'overtourism si batte così", mentre "Viaggi e mobilità sostenibile: compensare non basta" punterà i riflettori su scelte di trasporto e alloggio eco-friendly.