Vino toscano in crescita: arrivano BuyWine e PrimAnteprima

Il comparto vitivinicolo toscano si conferma in salute, con una produzione annua stabile a 2,6 milioni di ettolitri. L’export dei vini fermi Dop ha registrato un incremento del 4,8% in volume e del 10% in valore nei primi dieci mesi del 2024, superando le previsioni autunnali. Febbraio si conferma un mese chiave per il settore, con un calendario ricco di eventi internazionali dedicati alla promozione e alla degustazione delle nuove annate. Tra gli appuntamenti principali spiccano BuyWine (5-6 febbraio, Lucca) e PrimAnteprima (14 febbraio, Firenze), entrambi promossi da Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze.

BuyWine tornerà a Lucca dal 5 al 6 febbraio

BuyWine 2025: l’appuntamento internazionale del settore

La 15ª edizione di BuyWine si terrà il 5 e 6 febbraio presso il Polo Lucca Fiere, riunendo 210 produttori toscani selezionati tramite bando regionale e 164 buyer provenienti da 37 Paesi. Le delegazioni più numerose arriveranno da Canada, Stati Uniti, Scandinavia e Cina, con una crescita dell’interesse da parte dei mercati asiatici e sudamericani.

Saranno in degustazione circa 1.400 etichette, di cui 500 biologiche

Saranno in degustazione circa 1.400 etichette, di cui 500 biologiche, rappresentando 50 delle 58 denominazioni toscane. Tra le più presenti spiccano Igt Toscana, Chianti, Chianti Classico e Maremma Toscana. L'evento, riservato agli addetti ai lavori, si conferma un'occasione strategica per favorire l'incontro tra produttori e importatori internazionali. A chiusura delle giornate di business, i buyer potranno partecipare a otto Wine Tour organizzati dalla Camera di Commercio di Firenze e da altre realtà territoriali per approfondire la conoscenza delle diverse aree di produzione.

PrimAnteprima 2025: l’apertura della Settimana delle Anteprime

Il 14 febbraio, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà PrimAnteprima, l’evento inaugurale della Settimana delle Anteprime dei vini di Toscana, rivolto alla stampa specializzata. L’incontro sarà moderato dal giornalista Rai Marcello Masi e vedrà la partecipazione di figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la vicepresidente Stefania Saccardi. Nel corso della mattinata, Fabio del Bravo di Ismea presenterà un report aggiornato sull’andamento del settore, con un’analisi dei trend e dei dati di export. In chiusura, la vicepresidente Saccardi e Leonardo Tozzi, presidente di Aset, consegneranno il Premio Kyle Phillips, assegnato ogni anno a un giornalista che si distingue per professionalità e imparzialità nel settore enogastronomico.

La Settimana delle Anteprime, il calendario