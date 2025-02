Pastry Bit Competition: la sfida per diventare ambassador di Dallagiovanna

La seconda edizione della Pastry Bit Competition entra nel vivo con le semifinali in programma dall'8 al 10 febbraio 2025 al Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno - Tonale (Bs). L'evento, organizzato da Molino Dallagiovanna in collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo, vedrà la partecipazione di 27 semifinalisti selezionati tra i 108 candidati provenienti dalle tappe regionali svoltesi tra maggio e novembre 2024. La sfida principale consisterà nella realizzazione di un Bignè dinamico da condividere, combinando creatività, tecnica e innovazione.

Al via le semifinali della Pastry Bit Competition

Pastry Bit Competition, l'edizione 2025

I migliori tre di ogni semifinale, per un totale di nove finalisti, accederanno alla fase finale della competizione, suddivisa in due momenti. A giugno 2025, presso CAST Alimenti a Castenedolo, si affronteranno nella preparazione di un lievitato sfogliato. La prova conclusiva si terrà a settembre 2025 presso la sede di Molino Dallagiovanna, durante la Festa dei Granai. Qui i finalisti dovranno realizzare un panettone con impasto al cioccolato utilizzando solo lievito madre vivo e senza creme siringate all'interno. Il vincitore otterrà il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026.

Il vincitore otterrà il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026

L'evento è supportato da Zanolli Forni, azienda specializzata nella produzione di forni e macchinari per la pasticceria, e da RDS 100% Grandi Successi, official radio della competizione. Durante i tre giorni di gara, l'intrattenimento musicale sarà garantito dai DJ set di RDS, mentre gli Après-ski presso Ombrello Tonale annunceranno i qualificati per la finale. Il Consorzio Pontedilegno-Tonale affiancherà Molino Dallagiovanna nell'organizzazione, valorizzando il contesto montano e l'ospitalità locale. Le semifinali della Pastry Bit Competition saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali dell'evento, mentre per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di Molino Dallagiovanna.

Pastry Bit Competition, il programma delle semifinali

Le semifinali si articoleranno in tre giornate, suddivise per area geografica:

Sabato 8 febbraio - Semifinali Sud Italia

Dalle ore 9.00 si sfideranno i semifinalisti del Sud Italia, tra cui:

Chiara Cordella (Fra.Grante, Carmiano, Le)

Gaetano Esposito (Hotel Santa Caterina, Amalfi, Sa)

Antonio Costagliola (Guantiera, Bacoli, Na)

Gabriele Fattizzo (Pasticceria Dulce, Le)

Antonio Tanzarella (La bottega del pasticcere, Ostuni, Br)

William Marioni (Iginio Massari Srl, Brescia)

Antonio La Marca (Pasticceria F.lli La Marca Srl, Saviano, Na)

Simone Catamo (Dolci fantasie, San Cassiano, Le)

Domenica 9 febbraio - Semifinali Centro Italia

Dalle ore 9.00 gareggeranno i pasticceri del Centro Italia, tra cui:

Alessio Tocchio (Pasticceria Caffetteria Illice, Lerici, Sp)

Lorenzo Crocifoglio (Pasticceria alla Villa dei Cedri, Valdobbiadene, Tv)

Matteo Del Vescovo (Eurovo)

Leonardo Nerini (Pasticceria Caffetteria Forno Sguanci, Firenze)

Giannamaria Berti (Officine del Gusto, Misano Adriatico, Rn)

Luca Maltauro (Santi Group Srl, Castello di Godego, Tv)

Sara Bandinelli (Caffè La Scala, Prato)

Giorgio Derme (Pasticceria delle Rose, Roma)

Chiara Francesca Pia Lacanfora (Gucci Osteria, Firenze)

Lunedì 10 febbraio - Semifinali Nord Italia

L'ultima giornata di semifinali vedrà protagonisti i pasticceri del Nord Italia:

Francesco Comunale (Frida Pasticceria, Magenta, Mi)

Walter Balzarotti (Conchiglia Lido 186, Cervia, Ra)

Alessia Giornetta (Zukkero, San Biagio di Teolo, Pd)

Luca Marchi (Caffè Nazionale, Lodi)

Roberto Mera (Pasticceria Mera, Borgonovo Valtidone, Pc)

Matteo Colajanni (Dav Pastry Lab, Albano Sant'Alessandro, Bg)

Matias Nicolas Kelm (La Speranzina, Sirmione, Bs)

Aldair Husic (Parkhotel Laurin, Bolzano)

Juri Scarpellini (Pasticceria Toffy, Osio Sotto, Bg)

La giuria e i partner dell'evento