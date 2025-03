Torna BBQ Expo a Brescia, la fiera dedicata al mondo del barbecue

Il Brixia Forum di Brescia si prepara ad ospitare, dal 29 marzo al 1° aprile 2025, la seconda edizione di BBQ Expo, la prima e unica manifestazione in Italia dedicata interamente al mondo del barbecue e alle sue infinite sfaccettature.

Un evento in cui il barbecue non è solo grilling, ma una vera e propria arte culinaria. Oltre alle attrezzature e agli accessori per cucinare all’aria aperta, saranno protagonisti rinomati Pit Master e chef stellati, tra cui Marco Agostini, outsider delle tecniche di cottura alla griglia e affumicatura, e Davide Bigarella, l’Untraditional Chef.

Barbecue: un settore in forte crescita

La cucina outdoor è un mercato in piena espansione, con numeri che confermano l’interesse di un pubblico sempre più vasto. Nell’edizione 2024, BBQ Expo ha registrato 24.000 visitatori, mentre per il 2025 l’80% degli spazi espositivi è già prenotato. L’evento vedrà raddoppiare gli spazi espositivi, con 300 marchi rappresentati, tra cui 60 espositori internazionali.

Da un punto di vista economico, il settore ha raggiunto in Italia un valore di 118 milioni di euro nel 2024, con una crescita annua stimata del 4,69%, che porterà il mercato a 150 milioni di euro entro il 2029 (fonte: Mordor Intelligence).

BBQ Expo: la rivoluzione della cucina all’aperto

BBQ Expo celebra un nuovo lifestyle che supera la semplice cottura su brace, abbracciando un concetto di cucine en plein air sempre più sofisticate e di design. L’evento presenta attrezzature innovative, capaci di integrare diversi metodi di cottura e lavorazione.

Showcooking e masterclass per tutti i livelli

Il programma della fiera prevede oltre 14 showcooking e circa 30 masterclass, pensate per soddisfare sia i neofiti che i professionisti del settore. Tra gli highlight dell’evento:

Il vero Tacos Messicano

B.O.B. - The Battle Of the Burgers

Le salsicce dal mondo

L’arte del Brisket

Tutte le masterclass sono prenotabili online.

Spazio alle birre artigianali e alle innovazioni nella spillatura

BBQ Expo offrirà ampio spazio anche alla birra di qualità, grazie alla presenza di numerosi birrifici artigianali. I visitatori potranno degustare prodotti che esaltano gli ingredienti, garantendo un perfetto equilibrio di sapori e aromi. Inoltre, sarà possibile testare dispositivi innovativi per la spillatura.

BBQ Expo Master’s Challenge: la sfida tra i migliori grigliatori

Uno dei momenti più attesi della fiera sarà il BBQ Expo Master’s Challenge, una competizione in cui 30 team si sfideranno in un’avvincente battaglia all’ultima griglia. Le categorie di gara includono:

Chicken (pollo)

(pollo) Pork Ribs (costine di maiale)

(costine di maiale) Pork - Boston Butt

Brisket (punta di petto di manzo)

Questa non è solo una semplice gara: gli organizzatori sottolineano che l’evento fa parte del circuito internazionale della KCBS (Kansas City Barbeque Society), contribuendo alla classifica TOY Europe 2025.