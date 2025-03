BrodettoFest: aperte le selezioni per la gara delle migliori zuppe di pesce

Con nel cuore la cucina e la cultura marinara, torna a Fano BrodettoFest, l’unico format italiano che celebra la tradizione del brodetto e delle zuppe di pesce. Quattro giornate, dal 30 maggio al 2 giugno 2025 per immergersi nella cultura autentica della città e nella sua tradizione millenaria. Un omaggio alla sua importanza economica, sociale e ambientale con grandi ospiti, un programma ricchissimo e tante novità.

Il Brodetto alla fanese

Aperte le candidature per chef di tutta Italia

E soprattutto, dopo il successo dello scorso anno, con la vittoria dello chef Daniele Tantucci con il suo Brodetto all’Anconetana, anche in questa edizione chef professionisti, freelance e personal chef possono candidarsi alla Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, la competizione culinaria organizzata in collaborazione con Italia a Tavola, che quest’anno introduce una grande novità: i partecipanti potranno presentare anche una ricetta inedita.

Lo chef Daniele Tantucci, vincitore della scorsa edizione della Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce

Gli aspiranti campioni possono iscriversi e puntare alla finale del 31 maggio e 1° giugno 2025 a Fano, durante la 23° edizione di BrodettoFest, il Festival nazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Le iscrizioni sono aperte da lunedì 3 marzo fino a domenica 13 aprile 2025 sul sito www.brodettofest.it.

Finalità e regolamento della gara

Lo scopo della gara è diffondere la cultura culinaria italiana, attraverso la valorizzazione dei brodetti e delle zuppe di pesce, al fine di esaltare le eccellenze gastronomiche regionali, incentivando la creatività degli chef professionisti.

A chi si rivolge

La gara è rivolta ai professionisti quali: chef professionisti, chef freelance, personal chef di età superiore ai 18 anni (compiuti al momento dell’iscrizione) provvisti di tutte le certificazioni necessarie allo svolgimento della professione.

I premi

1° classificato

Titolo di “ Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce 2025 ”

Premio in attrezzatura

Pubblicazione di un articolo dedicato sulla rivista “ Italia a Tavola”

Titolo di “ Vice Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce 2025 ”

Premio in attrezzatura

Premio in attrezzatura

Obiettivo della gara

La “Gara Nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce 2025” prevede la realizzazione di una ricetta di “brodetto o zuppa di pesce”. La ricetta può essere una variazione creativa di una ricetta tradizionale o inedita. L’ideazione della ricetta e tecnica di esecuzione sono libere.

Struttura della gara

Iscrizione e invio delle ricette sul sito, www.brodettofest.it da parte di chef professionisti, chef freelance, personal chef.

sul sito, www.brodettofest.it da parte di chef professionisti, chef freelance, personal chef. Prima fase : selezione delle ricette, da parte di una giuria di esperti del settore gastronomico.

: selezione delle ricette, da parte di una giuria di esperti del settore gastronomico. Seconda fase : pubblicazione delle ricette selezionate sui canali social del Brodetto Fest, per la fase di votazione popolare

: pubblicazione delle ricette selezionate sui canali social del Brodetto Fest, per la fase di votazione popolare Terza fase: competizione dal vivo all’interno del programma del Brodetto Fest 2025

Modalità , tempi d'iscrizione e invio della ricetta

L’iscrizione alla gara è gratuita .

. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 aprile 2025 (ore 23.59)

Le ricette ricevute oltre la scadenza non verranno prese in considerazione.

non verranno prese in considerazione. È ammessa una sola candidatura per persona .

. Ci si può iscrivere alla gara, dal sito www.brodettofest.it , sezione “ Gara ” compilando l’apposito form con: dati personali richiesti, autorizzazione al trattamento degli stessi, caricamento della propria ricetta rispettando i requisiti tecnici indicati.

, sezione “ ” compilando l’apposito form con: dati personali richiesti, autorizzazione al trattamento degli stessi, caricamento della propria ricetta rispettando i requisiti tecnici indicati. È necessario allegare una fotografia della ricetta eseguita (in formato JPG, PNG, GIF), titolo della ricetta , breve descrizione della stessa ed elenco ingredienti .

(in formato JPG, PNG, GIF), , ed . è necessario allegare la documentazione che attesti l’abilitazione del concorrente alla somministrazione al pubblico (Haccp o Diploma Alberghiero o Autocertificazione di comprovata esperienza).

Con l’iscrizione e invio della ricetta si accede alla selezione della “Prima fase”.

Requisiti tecnici della ricetta

La ricetta presentata potrà essere inedita ed originale o potrà essere una rivisitazione di una ricetta tradizionale del brodetto o della zuppa di pesce regionale già esistente, con i seguenti vincoli:

La ricetta deve prevedere l’utilizzo di pesci oppure molluschi oppure crostacei, oppure tutti questi combinati tra di loro come ingredienti principali, intorno ai quali si sviluppa l’ideazione della ricetta che si intende presentare (secondo le modalità che ogni partecipante alla gara preferisce, senza vincoli di tipologia, di lavorazione o di quantità nella ricetta che si intende presentare).

Selezione delle ricette, criteri e modalità

La giuria tecnica valuterà tutte le ricette pervenute e selezionerà le 8 migliori proposte.

Le 8 ricette selezionate nella prima fase saranno pubblicate sul sito ufficiale del Brodetto Fest (alla sezione Gara) per essere sottoposte al Voto online. Si potrà esprimere la propria preferenza fino al 23 maggio 2025. Le tre ricette più votate riceveranno un bonus di punteggio che si sommerà al voto della giuria di esperti nella competizione dal vivo.

Gli 8 partecipanti selezionati dalla giuria tecnica e la loro ricetta, accedono direttamente alla COMPETIZIONE DAL VIVO che si svolgerà a Fano il 31 maggio e il 1 giugno 2025, durante la 23a edizione Brodetto Fest. Nelle giornate del 31 maggio e 1 giugno 2025 (ore 12.30 oppure ore 20.00) si fronteggeranno ogni giorno 4 chef uno alla volta, secondo la seguente modalità:

Sabato 31 maggio h. 12.30 - 1 a manche tra due finalisti

1 manche tra due finalisti Sabato 31 maggio h. 20.00 - 2 a manche due finalisti

2 manche due finalisti Domenica 1 giugno h. 12.30 - 3 a manche due finalisti

3 manche due finalisti Domenica 1 giugno h. 20.00 - 4a quarta manche due finalisti e Premiazione

ATTENZIONE: i due chef che si esibiscono insieme non si scontrano direttamente. Il vincitore verrà proclamato sulla base del punteggio finale, tutti contro tutti.

Ogni partecipante preparerà e presenterà la propria ricetta a una giuria di esperti e per il pubblico in sala per un totale di 65 persone.

Per poter preparare la ricetta al meglio, per 65 porzioni in totale (da presentare in formato degustazione) sarà messa a disposizione una cucina professionale, posta sul retro palco con tutta l’attrezzatura necessaria e una brigata di cucina che assisterà lo chef concorrente durante la preparazione. Il concorrente dovrà presentarsi in cucina almeno 3 ore prima dall’inizio della gara fissata a secondo del turno assegnato.

Presentazione della ricetta e inizio della gara: all’avvio della competizione, lo chef in gara eseguirà una “dimostrazione” dal vivo della propria ricetta e preparerà i piatti per la giuria di esperti: Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola e presidente di giuria), Diego Casali (responsabile di QN Itinerari), Igles Corelli (chef di fama internazionale) e Sonia Peronaci (cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice). Avrà a disposizione 20 minuti.

Conclusa la degustazione dei giurati anche il pubblico in sala parteciperà alla degustazione della ricetta. Il pubblico avrà infatti un ruolo attivo, potendo votare il piatto che ritiene migliore e assegnare così un ulteriore bonus di punteggio.

La valutazione finale del vincitore si baserà su una combinazione dei seguenti criteri:

il giudizio tecnico della giuria;

il bonus accumulato attraverso il voto on line;

il bonus assegnato dal pubblico presente in sala.

Ogni chef in gara sarà giudicato singolarmente. Sarà decretato vincitore, domenica 1° giugno al termine dell’ultima sfida, chi avrà ottenuto il punteggio più alto. Si procederà quindi alla premiazione conseguente

Tutti i partecipanti dovranno essere presenti alla premiazione.

Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione gustativa più alta. In caso di ulteriore parità varrà la valutazione tecnica più alta, in ulteriore parità si farà una prova di spareggio.

Criteri di valutazione

Prima fase - selezione delle ricette iscritte (giuria tecnica)

Questa valutazione è fatta sulla base della scheda inviata secondo questi criteri:

Valorizzazione degli ingredienti - max 6 punti

Descrizione ricetta - max 6 punti

Aspetto visivo - max 8 punti

Totale - max 20 punti

Seconda fase (solo per gli 8 finalisti) - Votazione online sul sito brodettofest.it (giuria web)

Ricetta più votata - 3 punti bonus

Seconda ricetta più votata - 2 punti bonus

Terza ricetta più votata - 1 punto bonus

Ogni chef in gara sarà giudicato singolarmente. Sarà decretato vincitore, domenica 1° giugno al termine dell’ultima sfida, chi avrà ottenuto il punteggio più alto

Terza fase - Votazione performance live

Presentazione del piatto (racconto del piatto da parte dello chef) - max 5 punti

Impiattamento - max 5 punti

Gusto - max 10 punti

Totale - max 20 punti (per giudice)

Bonus performance live (giuria popolare)

I punti bonus vengono conferiti in base al numero delle persone che votano il singolo concorrente.

0-9 voti - 0 punti

10-19 voti - 1 punto

20-29 voti - 2 punti

30-39 voti - 3 punti

40-49 voti - 4 punti

50-59 voti - 5 punti

60 + voti - 6 punti

ATTENZIONE: l’abbinamento piatto vino sarà a cura dell’organizzazione e non costituirà elemento di giudizio.

Prodotti per competizione dal vivo durante il brodetto fest 2025

I prodotti alimentari utilizzati per la preparazione della ricetta, per la fase finale dal vivo a Fano, devono essere portati direttamente dal concorrente per la degustazione di tutti gli ospiti (65) .

. È previsto un rimborso pari a 300 € + iva a concorrente .

. I prodotti base (olio, aceto, sale, ecc.) saranno già presenti in cucina

L’ organizzazione metterà a disposizione degli 8 finalisti uno chef referente per definire i dettagli.

per definire i dettagli. Non sono ammesse variazioni tra la ricetta presentata in sede di iscrizione e la ricetta preparata nella fase finale.

Attrezzature

Ogni concorrente dovrà avere la propria attrezzatura se non presente nella cucina attrezzata dall’organizzazione (verrà comunicata la lista dell’attrezzatura agli 8 finalisti).

Per consultare il regolamento completo scarica il PDF ALLEGATO oppure su www.brodettofest.com sezione “gara”.