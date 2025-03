Vegâteau 2025, al via le iscrizioni al contest di pasticceria professionale 100% vegetale Torna Vegâteau, il contest di pasticceria professionale 100% vegetale per eleggere il miglior dolce plant based 2025 d'Italia. Iscrizioni aperte fino fino al 31 marzo. Finale in programma al Daste di Bergamo il 4 maggio