Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards: selezionate le idee food più innovative

La giuria di esperti e giornalisti si è riunita per selezionare le migliori proposte del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, concorso dedicato all'innovazione e alla sostenibilità in ambito montano. L'evento conclusivo è previsto per sabato 29 marzo alle 14:30 presso il Lagazuoi Expo Dolomiti, spazio espositivo situato a 2732 metri sopra Cortina d'Ampezzo. Durante la premiazione, saranno annunciati i tre vincitori assoluti, uno per ciascuna categoria, a partire da quella relativa alle produzioni enogastronomiche di montagna.

Il 29 marzo torna il Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, le categorie in concorso

L'iniziativa, giunta alla sesta edizione e di cui Italia a Tavola è media partner, è un progetto curato dal Lagazuoi Expo Dolomiti che intende valorizzare idee innovative in tre ambiti specifici:

Produzioni enogastronomiche di montagna

Attrezzatura e abbigliamento da montagna

Servizi digitali e App per il turismo montano

A presiedere la giuria è stato l'ingegnere Stefano Illing, esperto del settore e profondo conoscitore della montagna, affiancato da giornalisti e specialisti di ciascuna categoria.

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, i finalisti dell'enogastonomia

La giuria, composta da Alberto Lupini (Italia a Tavola), Bruno Gambacorta (Rai, Eat Parade), Filippo Polidori (esperto enogastronomico) e Ludovica Rubbini (SanBrite, ristorante Michelin), ha selezionato tre realtà innovative. Tra i partner tecnici figurano Coldiretti Veneto e Coldiretti Belluno, Argav (Associazione giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige), Gist (Gruppo italiano stampa turistica) e Libera Università di Bolzano.

Ecco i finalisti selezionati:

Apicoltura nomade e biologica

L'azienda apistica di Cibiana di Cadore (BL), situata a 1440 metri di altitudine nelle Dolomiti, è specializzata nella produzione di mieli unifloreali e nella selezione di api carniche, una specie adatta al clima montano.

L'azienda di Christian Forte è specializzata nella produzione di mieli unifloreali

La produzione segue criteri biologici, con alveari che, da fine febbraio a settembre, vengono spostati in diverse aree per sfruttare la varietà di fioriture in ambienti non contaminati. Questo metodo di apicoltura nomade favorisce la qualità del miele e il rispetto dell'ecosistema. L'azienda adotta un approccio sostenibile che integra la tutela ambientale con la valorizzazione di prodotti locali.

Is Femminas

Maria Carta è una chef che valorizza i prodotti tipici della sua Barbagia, in particolare quelli di Seulo (Su), un paese situato a 797 metri di altezza, noto per la longevità dei suoi abitanti. Fa parte delle Blue Zone sarde, aree in cui la longevità è una realtà. Con il suo ristorante Is Femminas, Maria celebra le tradizioni culinarie femminili della sua famiglia e delle donne sarde.

La chef Maria Carta di Is Femminas

Il locale si distingue per l'attenzione alla qualità e alla provenienza locale dei prodotti. Come diceva sua zia, che è vissuta fino a 103 anni, “la cucina conserva le tradizioni e racconta le origini di un popolo".

Refill&Taste

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sull'uso consapevole dell'acqua potabile trentina, promuovendone le qualità e incentivando scelte di consumo sostenibili. Il progetto prevede attività educative sugli aspetti ambientali ed economici legati all'acqua, in abbinamento a un cestino di prodotti locali a base di formaggi (Cheesenic). L'iniziativa interessa le aree della Val di Fiemme, Val di Cembra, Val di Fassa, Primiero e Vanoi e Valli del Noce.

Il progetto Refill and Taste intende promuovere l'uso consapevole di acqua

In collaborazione con i Distretti Famiglia, sono stati individuati circa 120 punti di approvvigionamento d'acqua, mappati sulla App internazionale Refill. Inoltre, sono state distribuite 800 borracce in PLA “I Love Trentino” con Qr Code per accedere alle informazioni sul progetto, fornite agli esercizi aderenti a Cheesenic.

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, gli altri finalisti

Ecco i finalisti selezionati nelle altre due categorie:

Attrezzatura e abbigliamento da montagna

La giuria di questa categoria era composta da Giampaolo Allocco (industrial designer), Marco Di Marco (direttore di Sciare Magazine), Gian Luca Gasca (scrittore e reporter di montagna) e Antonello Marega (presidente Epsi - European platform for sport snnovation). I partner tecnici sono Assosport (Associazione nazionale produttori articoli sportivi), Confindustria Belluno Dolomiti e Gis (Sci club dei giornalisti italiani)

I tre progetti finalisti sono:

Stefano Illing presiederà la giuria

Servizi digitali e App per il turismo montano

La selezione per questa categoria è stata affidata a Max Cassani (La Stampa), Claudio Lucchese (Ca' Foscari, Venezia), Paola Pica (Corriere della Sera) e Salvatore Viola (Startup-News.it). Questi i partner tecnici della categoria: Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Azzurro Digitale (azienda leader nella digitalizzazione industriale), Unimont (Polo alpino dell'Università di Milano) e Tsm - Trentino School of Management

Ecco i progetti che si contenderanno il riconoscimento:

AlpineSafe : progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna sviluppato da Laura Farkas, nato come campagna universitaria per educare escursionisti e sciatori.

: progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna sviluppato da Laura Farkas, nato come campagna universitaria per educare escursionisti e sciatori. Appennini for all (L'Aquila): start-up di Mirko Cipollone, specializzata in turismo accessibile per persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

(L'Aquila): start-up di Mirko Cipollone, specializzata in turismo accessibile per persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Ermellino (Arsenal Engineering, Venezia): dispositivo indossabile a forma di orologio che garantisce maggiore sicurezza in alta quota, facilitando la localizzazione in caso di emergenza.

Lagazuoi Expo Dolomiti, una mostra permanente fino al 2026

Oltre alla cerimonia di premiazione, sarà inaugurata una mostra permanente dedicata ai vincitori e ai finalisti dell'edizione 2024. L'esposizione, visitabile fino a marzo 2026, offrirà un approfondimento sulle soluzioni innovative selezionate dalla giuria, mettendo in evidenza il legame tra tecnologia, sviluppo sostenibile e territorio alpino.