Coppa del mondo del Panettone: a Reggio Calabria la terza selezione italiana

Dopo il successo della finale mondiale, la Coppa del mondo del Panettone inaugura la quinta edizione con le selezioni nazionali in vista dell’evento conclusivo, che si terrà a Milano nel novembre 2026. La terza tappa italiana per la categoria Panettone Tradizionale avrà luogo a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, il 22 marzo 2025. L'evento si inserisce nel percorso di selezione che porterà i migliori maestri pasticceri alla finale italiana, in programma durante il Sigep 2026. La manifestazione è organizzata con il supporto di Angelo Musolino e Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani).

Palazzo Alvaro a Reggio Calabria ospiterà la terza tappa italiana delle selezioni per la Coppa del mondo del Panettone

Coppa del mondo del Panettone, la giuria

I panettoni in gara verranno valutati secondo criteri rigorosi, che comprendono aspetto, forma, volume, morbidezza, distribuzione della frutta, profumo e sapore.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da professionisti del settore:

Rocco Scutellà , Maestro pasticcere e presidente Conpait Calabria

, Maestro pasticcere e presidente Conpait Calabria Renato Zara, Maestro pasticcere Conpait

Maestro pasticcere Conpait Nicola Musolino , maestro pasticcere e consulente

, maestro pasticcere e consulente Fabio Taverna , maestro pasticcere Conpait

, maestro pasticcere Conpait Antonio Chiera , maestro pasticcere e consulente

, maestro pasticcere e consulente Francesco Trichilo, presidente provinciale della Federazione italiana cuochi

Coppa del mondo del Panettone, un evento globale

Le selezioni italiane rappresentano solo la prima fase di un circuito internazionale che toccherà Europa, Asia, America e Australia. In ogni Paese, la competizione è ormai un evento nazionale che coinvolge non solo i migliori pasticceri, ma anche ambasciate, consolati e istituzioni, contribuendo alla promozione del made in Italy nel mondo. La Coppa del Mondo del Panettone nasce da un’idea del maestro Giuseppe Piffaretti, che da anni si impegna nella diffusione della cultura del panettone artigianale attraverso masterclass e corsi di formazione in diversi Paesi.

Uno degli obiettivi chiave dell’iniziativa è la destagionalizzazione del panettone, un dolce che in alcuni Paesi, come Brasile e Perù, viene ormai consumato tutto l’anno. La competizione prevede l’utilizzo della ricetta artigianale tradizionale, anche per i concorrenti stranieri, permettendo tuttavia personalizzazioni con ingredienti locali. Ciò ha dato vita a versioni originali del panettone, come quelle ai datteri, alla papaia o persino in versione salata.

Reggio Calabria e la valorizzazione del territorio

Con la selezione del 22 marzo a Palazzo Alvaro, la città di Reggio Calabria diventa ancora una volta palcoscenico di un evento di rilievo internazionale, consolidando il proprio ruolo nel panorama dell’alta pasticceria italiana. «I maestri pasticcieri del nostro territorio - dice il sindaco Giuseppe Falcomatà - continuano con impegno e dedizione a valorizzare l'antica e rinomata arte dolciaria reggina, ormai divenuta un punto di riferimento nazionale nel settore del food. La loro grande sfida, vinta con merito, di aver introdotto nelle loro ricette i prodotti identitari del nostro territorio, a partire dall'inconfondibile Bergamotto di Reggio Calabria, rende onore a una tradizione secolare, frutto di amore, passione e innovazione, che i pasticceri reggini portano avanti da sempre con immutato impegno».

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

Quindi conclude: «È con questo spirito che rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla terza selezione italiana della Coppa del Mondo del Panettone, ospitata a Palazzo Alvaro il prossimo 22 marzo. Un luogo che, oltre a essere la casa di tutti i cittadini metropolitani, si è ormai trasformato in uno spazio dove si esprimono le più svariate attività culturali, volte alla promozione del territorio. Anche l'arte dolciaria può essere un veicolo straordinario di cultura, un polo d'interesse capace di legare il nostro territorio ai suoi prodotti tipici e alle produzioni artigianali di eccellenza».

Coppa del mondo del Panettone, i partner tecnici

L’edizione 2026 della Coppa del Mondo del Panettone gode del patrocinio di ICE - Italian Trade Agency, che collaborerà all’organizzazione delle tappe internazionali.

Tra i partner tecnici figurano aziende di riferimento nel settore della pasticceria: