Torino capitale dell'ospitalità e della ristorazione con “Horeca Expoforum”

Dal 16 al 18 marzo, il Lingotto Fiere di Torino ospiterà Horeca Expoforum, l'evento di riferimento per i professionisti della ristorazione, dell'ospitalità e del settore food & beverage, organizzato da GL Events Italia. La manifestazione prenderà ufficialmente il via il 16 marzo alle 10:30 con la cerimonia inaugurale nell'Horeca Expoforum Arena, alla presenza delle istituzioni. Per tre giorni, Torino diventerà il cuore pulsante del mondo Horeca, con oltre 14mila mq di area espositiva, più di 200 brand e un ricco palinsesto di eventi, showcooking e competizioni. Tante le novità della seconda edizione tra nuovi espositori, competizioni mai ospitate a Torino, come le selezioni italiane del Bocuse d'Or e azioni antispreco in collaborazione con il Banco alimentare del Piemonte.

«Con Horeca Expoforum offriremo ai visitatori un'esperienza completa, tra novità di prodotto, attrezzature all'avanguardia e tendenze emergenti nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza - ha dichiarato Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia. Attraverso gli espositori e i tanti professionisti presenti, racconteremo una filiera fondamentale per l'economia, essenziale per il turismo, indispensabile per la popolazione locale. Uno spaccato multiforme, rappresentato in Italia da quasi 460 mila imprese, il 6,4% delle quali in Piemonte».

Horeca Expoforum 2025: tendenze, eccellenze e novità

Horeca Expoforum 2025 sarà l'occasione per esplorare le nuove frontiere del comparto, dalle più avanzate tecnologie per la ristorazione alla mixology d'autore. Il percorso espositivo toccherà il mondo della pasticceria, della torrefazione, del vino, della birra artigianale, dei servizi e molto altro. A Torino, città nota per la sua tradizione della colazione e i suoi caffè storici, si parlerà di nuove tendenze per il primo pasto della giornata, con protagonisti del territorio che strizzano l'occhio alla pasticceria francese come Dutto Distribuzione che presenterà, tra le altre cose, Icons Pain au Chocolat e il burroso e fragrante Icons Croissant. Tra i protagonisti delle materie prime per la colazione e molto altro: Puratos Rossetto farà il suo debutto a Horeca con l'offerta di materie prime per panificazione, pasticceria e gelateria. Non mancheranno le farine d'eccellenza come la padovana Petra macinata a pietra e a cilindri nel secolare molino della famiglia Quaglia, e le produzioni gluten-free di Molino Peila (To), tra i leader nella lavorazione di mais, riso, legumi e superfood.

Horeca Expoforum 2025, oltre il food: soluzioni innovative per l'ospitalità

Accanto a prestigiosi nomi del food and beverage, come Barilla, Lurisia e Costadoro, Horeca Expoforum offrirà una panoramica completa sulle forniture alberghiere e sulle innovazioni tecnologiche. Tra le aziende presenti: Damarila Tnt (Salerno), specializzata in tovagliato monouso in “non tessuto”, 6DOF LABS (Lecce), con la lampada da tavolo smart “Lumen” attraverso cui si può accedere a tutti i servizi del locale e chiamare il cameriere, Atelier dell'Albergo (Cuneo), con proposte per il settore hôtellerie, Rca Imballaggi Flessibili (Torino), azienda al femminile, con soluzioni di packaging personalizzate, Menumal (Lucca) che presenta un'innovativa piattaforma per la gestione digitale dei menu.

Per la gestione finanziaria e amministrativa, saranno presenti realtà come Cei System, riferimento torinese (con filiali a Milano e Roma) nella progettazione di sistemi di cash management, e SI-BA, anch'essa torinese, specializzata in registratori di cassa e software per la ristorazione. In tema di ospitalità, anche Federalberghi Torino è al fianco di Horeca Expoforum, rimarcando una volta di più come il mondo Horeca sia strettamente legato al comparto turistico-ricettivo e rappresenti un asset strategico per lo sviluppo del territorio.

Horeca Expoforum 2025: nuovi protagonisti e ritorni eccellenti

Numerosi i ritorni, dopo il successo della precedente edizione, come Orogel Food Service (Cesena) che supporta i professionisti della ristorazione con soluzioni vegetali surgelate di alta qualità, o Bob Robotics (Treviso), che propone il suo rivoluzionario robot progettato per alleviare i lavori più ripetitivi del servizio in sala.

Insieme a loro tante nuove presenze, tra cui Meatyco (Torino), con selezioni di carni pregiate, La Casa della Tuta, storico punto di riferimento torinese per l'abbigliamento professionale, dalla Valle d'Aosta, Altura (Verres) che porta le sue eccellenze nell'affumicatura di pesce d'acqua dolce, il genovese Pesto di Prà, gli originali e gustosi burger bun di patate al gusto americano della vicentina Mr Dobelina. Tra le novità spiccano inoltre Enel, ad Horeca per offrire soluzioni innovative nel campo dell'energia e della sostenibilità, e la torinese This Unique che propone assorbenti compostabili per signora, con dispenser di varie tipologie, da posizionare nei bagni di hotel e ristoranti.

Horeca Expoforum 2025: formazione, competizioni e spettacolo

Horeca Expoforum sarà una vetrina espositiva, ma anche un'occasione di formazione e networking. Grazie alla collaborazione con le più importanti associazioni di settore come Ifse (Accademia di alta cucina di Piobesi Torinese), Conpait (Confederazione pasticceri italiani) e Fic (Federazione italiana cuochi), i visitatori potranno assistere a showcooking, masterclass e workshop. Horeca Expoforum 2025 offrirà un'agenda dinamica tra:

showcooking live con chef stellati e maestri pasticceri,

con chef stellati e maestri pasticceri, masterclass sulla pizza , con focus su impasti innovativi e tecniche di cottura, grazie alla Scuola italiana pizzaioli,

, con focus su impasti innovativi e tecniche di cottura, grazie alla Scuola italiana pizzaioli, workshop su digital marketing e social media , per ottimizzare la comunicazione nell'Horeca,

, per ottimizzare la comunicazione nell'Horeca, competizioni come Best student selection e Lady chef, organizzate da Unione Regionale Cuochi Piemonte, o il programma realizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Pièce, che darà spazio a contest e approfondimenti dedicati alle eccellenze piemontesi, dal cioccolato al gelato, mentre Sca Italy curerà competizioni e workshop per gli appassionati di caffè, con il ritorno del Master coffee grinder championship, dedicato ai migliori baristi e tecnici del comparto, ideato da Fabio Verona.

Dall'unione di TOradio e del blog Eat Piemonte per la prima volta nasce inoltre Horeca social room, uno spazio dedicato al racconto del cibo e beverage, attraverso la voce di imprenditori e artigiani, che verrà diffuso in radio e sui canali social.

Horeca Expoforum 2025: le selezioni italiane del Bocuse d'Or

Grande attesa poi per la squadra che conquisterà l'accesso alla finale europea del 2027 del più importante concorso di alta cucina al mondo, il Bocuse d'Or, che avrà luogo a Lione dal 21 al 25 gennaio. Organizzato in collaborazione con la Fic, il 18 marzo il contest vedrà sfidarsi tre squadre guidate dagli chef Alberto Assiè de Il Cambio di Torino, Simone Vesuviano di Quelli dell'acciughetta e Trattoria dell'acciughetta di Genova, Matteo Terranova de La Stua de Michil di Corvara in Badia (Bz).

Horeca Expoforum 2025: sostenibilità e lavoro

In ottica di politiche antispreco, GL events Italia ha stretto un accordo con il Banco alimentare del Piemonte per allestire nei giorni del salone uno spazio dedicato alla raccolta di prodotti non utilizzati dagli espositori. Questi verranno poi distribuiti alle persone in difficoltà attraverso le organizzazioni partner territoriali.

Altrettanto centrale sarà il tema del lavoro. Per il secondo anno, Horeca Expoforum ospiterà la start-up Horeca Job, che offre un servizio innovativo per chi cerca e offre lavoro nel mondo Horeca. Dopo il successo del primo anno, con 6mila iscrizioni e 900 candidature per 200 offerte di lavoro, Horeca Job presenterà Mirror, un test di valutazione psico-attitudinale sviluppato con Idea Management, che integra il matching logico gestito dall'intelligenza artificiale, fornendo un output sulle predisposizioni dei candidati.