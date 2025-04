Irresistibile Piwi 2025 a Lazise: focus su vitigni resistenti e sostenibilità

Domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025, le sale della Dogana Veneta di Lazise, affacciate sul Lago di Garda, ospiteranno una nuova edizione di Irresistibile Piwi, la manifestazione dedicata ai vitigni resistenti e alla viticoltura orientata alla sostenibilità.

Domenica 27 e lunedì 28 aprile torna Irresistibile Piwi

Irresistibile Piwi, la storia

L'evento nasce da un'idea dell'enologo Luca De Palma e dell'agronomo Igor Bonvento, con l'obiettivo di dare spazio a chi, nella produzione del vino, guarda con interesse alle soluzioni capaci di affrontare le sfide climatiche e ambientali. Irresistibile Piwi sarà l'occasione per incontrare i produttori, conoscere i territori e partecipare a momenti di approfondimento tecnico e culturale.

Damiano Bergamini, sindaco di Lazise

Ad aprire l'evento sarà Damiano Bergamini, sindaco di Lazise, che sottolinea la coerenza dell'iniziativa con la vocazione del territorio: «Conosco Igor Bonvento e Luca De Palma da molti anni, siamo stati compagni di università. Con loro condivido non solo la professione, ma anche una visione comune, attenta ai vitigni Piwi e alla sostenibilità. Ed è proprio questo il filo conduttore che ci lega all'evento di Lazise». Secondo Bergamini, la manifestazione si inserisce in un contesto turistico già molto attivo: «Lazise è un piccolo comune, ma dai numeri sorprendenti: è il decimo in Italia per presenze turistiche annue. E mi permetto di aggiungere che, per la qualità del turismo, occupa senz'altro il primo posto, salendo idealmente sul podio del turismo sostenibile».

Lazise, un territorio fortemente legato alla viticoltura

Durante la due giorni, si terrà anche un convegno dedicato alla sostenibilità a tutto campo, con particolare attenzione al paesaggio agricolo. «A Lazise, le attività turistiche si concentrano in un'area relativamente piccola, principalmente lungo la Gardesana e nella zona a ridosso del lago», spiega Bergamini. «Ma il restante 95% del territorio comunale è occupato prevalentemente da vigneti, con qualche oliveto. Questo ci dice che il territorio è parte integrante dell'economia locale». Il sindaco guarda ai Piwi come una soluzione concreta per un futuro più sostenibile: «Credo in un futuro in cui i Piwi possano convivere con le varietà tradizionali, integrati con intelligenza nei disciplinari delle denominazioni d'origine italiane. Questo sta già accadendo in Francia, ad esempio nella Champagne, dove si sta lavorando per affrontare il cambiamento climatico anche attraverso l'adozione di nuovi vitigni resistenti».

Irresistibile Piwi, l'edizione 2025

L'edizione 2025 di Irresistibile Piwi prevede una grande degustazione pubblica, con la partecipazione di 43 cantine italiane e 10 internazionali. Lunedì 28 aprile si terrà un convegno tecnico-scientifico coordinato dalla giornalista e agronoma Alessandra Biondi Bartolini, con la presenza di ricercatori, esperti e professionisti del settore.

Le sale della Dogana Veneta di Lazise ospiteranno Irresistibile Piwi

«Mi aspetto un avvicinamento da parte del mondo produttivo e dei consumatori verso questi vitigni», aggiunge Bergamini. «Non sono qualcosa di estraneo rispetto alla tradizione viticola italiana, ma possono arricchirla, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. Il messaggio che vorrei arrivasse è che esistono oggi possibilità.