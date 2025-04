Tramonto DiVino 2025: il tour enogastronomico dell'Emilia-Romagna in 8 tappe

Tramonto DiVino riparte a giugno con l'edizione 2025, che da 20 anni svolge questa attività di promozione dell'enogastronomia emiliano-romagnola. Il format itinerante coinvolgerà 8 tappe distribuite tra Riviera e città d'arte della regione, da giugno a settembre. Ogni appuntamento sarà ambientato in spazi aperti come piazze storiche o parchi urbani, trasformati per una sera in arene del gusto dove convergono vino, cibo certificato e narrazione del territorio.

TramontoDiVino ripartirà a giugno

Tramonto DiVino, la carica dei mille vini

Ogni tappa è organizzata in una sola serata. Il pubblico potrà accedere a banchi d'assaggio con circa 300 etichette a denominazione servite dai sommelier AIS, abbinate a una selezione dei 44 prodotti Dop e Igp regionali, preparati da chef, studenti di istituti alberghieri e produttori. Il tour ospiterà anche prodotti ittici dell'Adriatico, inseriti in menu e abbinamenti curati nell'ambito di un progetto cofinanziato dal programma Feampa. Gli eventi saranno accompagnati dalla guida AIS “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare”, distribuita a tutti i partecipanti, e dall'app dedicata ai vini regionali, scaricabile gratuitamente.

Tramonto DiVino: circa mille vini protagonisti tra le varie tappe

Saranno protagonisti circa 1.000 vini suddivisi tra le varie tappe, dai bianchi romagnoli Albana e Trebbiano ai rossi Sangiovese, Gutturnio e Lambrusco, passando per spumanti metodo classico, passiti e uvaggi internazionali. Ogni serata prevede la presenza dei Best 100 e dei 12 Ambasciatori del Vino, selezionati nella guida AIS. Un elemento di novità è rappresentato dai mini-seminari itineranti sulle Dop del vino, condotti da sommelier esperti. Ogni tappa includerà quattro approfondimenti su altrettante denominazioni territoriali, accessibili gratuitamente a gruppi di winelover prenotati in anticipo.

Tramonto DiVino, non solo vino

Ai vini si affiancheranno prodotti certificati dell'Emilia-Romagna, proposti dai Consorzi di tutela: Prosciutto di Parma Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Mortadella Bologna Igp, Salumi Piacentini Dop, Piadina Romagnola Igp, Pesche di Romagna, oltre agli aceti balsamici e a prodotti tipici di nicchia. A questi si aggiunge da quest'anno una selezione di pesci dell'Adriatico, valorizzati in ricette curate da chef locali.

Tramonto DiVino, il calendario 2025: tra città d'arte e Riviera

Il tour prende il via il 18 giugno a Correggio, nella corte di Palazzo Principi, con possibilità di visita al Museo Civico. Il 18 luglio a Cervia, la seconda tappa si collega al Craft Gin Summer Fest, con pairing tra gin artigianali e cibi certificati. Il 25 luglio a Riccione è previsto “Tramonto DiVino in Villa”, con protagonisti piadina e bollicine Novebolle. L'8 agosto a Cesenatico si terrà la tappa storica sul porto leonardesco, con focus sulla Patata di Bologna Dop e sui vini internazionali premiati al Concorso Mondiale di Bruxelles. A settembre il tour prosegue con Modena (5 settembre), Ferrara (10 settembre), con protagonismo del pesce di Goro, e Piacenza (19 settembre), dove al centro saranno i Salumi Piacentini Dop e il Grana Padano Dop.

La presentazione dell'edizione 2025 TramontoDiVino

Il 22 luglio è prevista una serata su invito alla Rocca di Dozza, sede dell'Enoteca Regionale, per la premiazione dei 112 vini top selezionati nella Guida Ais 2026. L'ingresso prevede un ticket tra i 20 e i 30 euro, variabile in base all'offerta enogastronomica della tappa. Il biglietto comprende degustazioni libere di vini, selezioni food, la guida ufficiale e il calice.

Tramonto DiVino, tutte le tappe