Mixology Experience sbarca a Tuttofood e guarda alle Olimpiadi del 2026

Mixology Experience 2025 si prepara alla sua quarta edizione con una novità significativa: l'integrazione all'interno di Tuttofood, la fiera internazionale del B2B agroalimentare in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all'8 maggio 2025. Con una propria area espositiva nel padiglione 14, Mixology Experience si conferma come punto di riferimento per il comparto beverage, in una dimensione che unisce business e cultura di settore.

Mixology Experience sbarca a Tuttofood

Mixology Experience, sempre più internazionale

Grazie alla sinergia con Tuttofood e al supporto organizzativo di Fiera di Parma tramite il know-how di Cibus, Mixology Experience potrà beneficiare del più ampio programma di incoming buyer del food&beverage italiano. Sono attesi oltre 3.000 buyer nazionali e internazionali, provenienti da Europa, Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud-Est Asiatico. L'obiettivo è favorire incontri di business, attività di scouting e opportunità di networking in un contesto internazionale. Con oltre 90.000 visitatori previsti, l'appuntamento intende consolidarsi come il principale evento italiano dedicato al beverage, connesso concretamente al mondo dell’ospitalità.

Mixology Experience: previsti oltre 90mila visitatori

Mixology Experience 2025 sarà anche occasione per introdurre alcune anticipazioni sulla prossima edizione del 2026, in calendario durante l'anno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo Luca Pirola, fondatore di Bartender.it e ideatore dell’evento, l’inserimento all'interno di Tuttofood rappresenta «una tappa fondamentale e naturale nell’evoluzione del progetto». Pirola sottolinea come «la presenza della mixology nei diversi spazi espositivi, anche tra gli operatori food, preluda a un ampliamento della proposta dedicata al mondo del bere nella futura edizione 2026».

Mixology Experience, il programma

Mixology Experience 2025 offrirà un calendario di attività didattiche, con masterclass, panel e sessioni di degustazione organizzate nel padiglione 14. Tra i relatori annunciati:

Andrea Bagnolini , direttore generale Assobirra

, direttore generale Assobirra Marian Beke , titolare del The Gibson Bar di Berlino

, titolare del The Gibson Bar di Berlino Donatella Bertolone , vice presidente Gruppo Donne Imprenditrici Fipe

, vice presidente Gruppo Donne Imprenditrici Fipe Daniele Dalla Pola , esperto di cultura tiki

, esperto di cultura tiki Vittorio Ferraris , direttore UnionBirrai

, direttore UnionBirrai Marie King , Beverage Director presso 23 Restaurant Services

, Beverage Director presso 23 Restaurant Services Leonardo Milani , mental coach delle Frecce Tricolori

, mental coach delle Frecce Tricolori Adam Rains , direttore del The Golden Tiki di Las Vegas

, direttore del The Golden Tiki di Las Vegas Il team del The Connaught Bar di Londra

Mixology Experience: previsti masterclass, panel e sessioni di degustazione

Oltre alle masterclass, sono previsti workshop tecnici e laboratori hands-on, che esploreranno temi come:

Il bar del futuro e l’evoluzione delle dinamiche di consumo

No&Low Alcohol, tra necessità e tendenza

Il racconto territoriale attraverso il beverage

Food pairing e legame tra beverage e agroalimentare

Inclusività e socialità nel mondo professionale

All'interno di Tuttofood 2025, su circa 4.000 espositori, il comparto beverage potrà contare su oltre 400 aziende. Tra i principali brand presenti nel padiglione 14: Fratelli Branca, Coca Cola, Redbull, San Benedetto, Velier, Nonino, Onesti Group. Il padiglione ospiterà anche il main stage e l’arena eventi, dedicati a incontri, convegni e seminari di approfondimento. Maggiori informazioni, il catalogo espositori e il programma completo sono disponibili sul sito. In parallelo alla manifestazione fieristica, dal 3 all'8 maggio 2025 si svolgerà la Mixology Week, parte della Tuttofood Week by Mondadori, con eventi diffusi nei cocktail bar, rooftop, hotel e ristoranti di Milano.

Bartender.it Awards: riconoscimenti al settore

Mixology Experience ospiterà anche la seconda edizione dei Bartender.it Awards, suddivisi in tre categorie: