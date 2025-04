Giornata della Ristorazione, un comparto da 54 miliardi che va valorizzato

La ristorazione rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia italiana, con un ruolo sempre più rilevante in termini di occupazione e valore aggiunto. Il comparto conta oltre 1,4 milioni di lavoratori e genera più di 54 miliardi di euro, contribuendo in modo significativo alla filiera agroalimentare nazionale e alla diffusione della cultura dell'ospitalità. Il 17 maggio 2025 si terrà la terza edizione della Giornata della Ristorazione, un evento promosso da Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio) con l'obiettivo di valorizzare il settore e i suoi protagonisti e che avrà l'uovo come protagonista.

La Giornata della Ristorazione è stata presentata in anteprima per la Toscana ad Arezzo

Giornata della Ristorazione: l'edizione 2025

L'iniziativa, presentata il 2 aprile in anteprima per la Toscana ad Arezzo, vedrà la partecipazione di ristoratori italiani e internazionali. Alla conferenza stampa sono intervenuti Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana e vicepresidente vicario di Fipe nazionale, e Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana. Tra gli ospiti anche Davide Rampello, direttore creativo di Rampello&Partners e curatore della rubrica "Paesi, Paesaggi" di Striscia la Notizia, che ha sottolineato il ruolo della ristorazione nella diffusione della cultura e della convivialità.

Davide Rampello (direttore creativo di Rampello e Partners) e Aldo Cursano (vicepresidente vicario Fipe)

«Si tratta di una trasformazione che riflette un cambio nelle abitudini di consumo - ha spiegato Marinoni - il ristorante si conferma come luogo sempre più centrale per la socialità, il turismo e le esigenze di chi mangia fuori casa per lavoro o svago». «I nostri locali sono la casa fuori casa degli italiani - ha dichiarato Cursano - Ecco perché il nostro non è solo un comparto economico, ma un pezzo fondamentale della nostra identità culturale. In Toscana il settore continua a espandersi creando opportunità, favorendo la crescita del turismo e valorizzando il made in Italy. La Giornata della Ristorazione è un riconoscimento al suo ruolo strategico».

Giornata della Ristorazione: la locandina 2025

Anche l'edizione 2025 della Giornata della Ristorazione avrà una forte connotazione solidale, grazie alla collaborazione con Caritas Italiana. L'iniziativa charity raccoglierà fondi per il sostegno delle mense di comunità, proseguendo un impegno che nelle prime due edizioni ha permesso di donare oltre 146mila euro per aiutare le persone in difficoltà.

Giornata della Ristorazione, un settore in espansione

Secondo un'indagine dell'Istituto Tagliacarne per Confcommercio, il numero di attività ristorative in Italia è in costante aumento, nonostante la riduzione delle attività commerciali tradizionali. In Toscana, tra il 2012 e il 2024, il numero di ristoranti è cresciuto del 27,8%, con un incremento di 1.073 esercizi, mentre i bar hanno registrato un calo del 21% nello stesso periodo. Questo trend riflette l'evoluzione delle abitudini di consumo e l'interesse crescente per esperienze gastronomiche diversificate.

Durante la presentazione dell'evento, Rampello ha evidenziato l'importanza della ristorazione non solo come attività economica, ma anche come spazio di relazione e cultura. «La convivialità è un tratto distintivo dell'identità italiana: il ristorante è un luogo di incontro e condivisione, che conserva e tramanda la memoria gastronomica del Paese», ha affermato Rampello.