Pizza protagonista del food service: Tuttopizza 2025 rilancia il settore

Il 2025 si è aperto con un rallentamento dei consumi fuori casa, dopo anni di crescita costante. Il calo è attribuito a diversi fattori: diminuzione del potere d'acquisto, incertezze economiche e mutamento nelle preferenze dei consumatori. A soffrire maggiormente sono le generazioni più giovani: i Millennial registrano una contrazione del -6,9% e la Gen Z del -3,1%, segno di un ritorno a modalità più casalinghe di socializzazione.

Al contrario, i baby boomer, con una maggiore stabilità economica, aumentano le loro uscite del +4,4%. Anche a livello geografico si notano differenze: il Nord Italia registra le perdite più marcate, soprattutto nelle grandi città.

La pizza si conferma protagonista del fuori casa

Nonostante la flessione generale, la pizza si dimostra un'opportunità strategica per chi opera nella ristorazione. Questo alimento, profondamente legato al made in Italy, conquista sempre più spazio grazie alla sua versatilità e accessibilità.

Nel week-end domina tra le preferenze di consumo, si esprime con varianti gourmet che valorizzano i prodotti tipici del Sud Italia e riceve riconoscimenti da guide gastronomiche internazionali. La pizza al taglio consolida il suo ruolo di street food, puntando su prezzo contenuto e rapidità di servizio.

Le nuove sfide del settore ristorativo

La sfida più urgente per il comparto è la carenza di pizzaioli qualificati. L'alta domanda di professionisti non trova una risposta adeguata sul mercato del lavoro, causando ritardi nelle aperture di nuovi locali. Allo stesso tempo, cresce la richiesta di esperienze di qualità: i clienti sono sempre più disposti a spendere di più per una pizza eccellente.

Chi riesce ad emergere? Le realtà capaci di costruire un brand riconoscibile, valorizzare i prodotti locali a km 0, rispondere alle nuove esigenze alimentari e aprirsi a contaminazioni internazionali.

Tuttopizza 2025: il marketplace globale del settore

Dal 19 al 21 maggio 2025, Napoli ospita Tuttopizza, l'evento internazionale dedicato al business della pizza, giunto all'ottava edizione. La fiera si terrà alla Mostra d'Oltremare e sarà per la prima volta in contemporanea con il SIAL Shanghai, con una sezione speciale chiamata Tuttopizza World. Questa manifestazione rappresenta il più grande marketplace mondiale per i professionisti del settore, con:

35.800 visitatori professionali

180 espositori

300 marchi rappresentati

30 eventi tra gare, trofei, seminari e masterclass

La fiera è una vetrina completa: materie prime, bevande, attrezzature, software gestionali, servizi per la filiera, packaging e abbigliamento professionale.

Un'opportunità per formazione e crescita professionale

Tuttopizza 2025 rappresenta un'occasione imperdibile per aggiornarsi sulle tendenze di settore, conoscere da vicino le aziende leader, confrontarsi con i professionisti e scoprire le nuove soluzioni tecniche e organizzative che possono fare la differenza nel mondo della pizza.