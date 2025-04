33° Mondial des Vins Extrêmes, il concorso dei vini eroici torna in Valle d’Aosta

Il 33° Mondial des Vins Extrêmes, il concorso enologico dedicato ai vini da viticoltura eroica, si terrà il 20 e 21 settembre 2025 a Sarre, in Valle d'Aosta. L'annuncio delle nuove date è stato fatto dal presidente del Cervim, Nicola Abbrescia, insieme all’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali della Regione Valle d'Aosta, Marco Carrel, e dal giornalista enogastronomico Franco Santini durante l'edizione del Vinitaly 2025.

Il Mondial des Vins Extrêmes, organizzato annualmente dal Cervim (Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana), è l’unico concorso al mondo interamente dedicato ai vini prodotti in condizioni di viticoltura eroica, come quelle che si trovano nelle aree montane o su terreni particolarmente impervi o terrazzati. Il concorso si distingue per la valorizzazione delle piccole aree vitivinicole isolane e montane, dove si coltivano principalmente vitigni autoctoni.

Accanto al Mondial des Vins Extrêmes, anche quest’anno avrà luogo la quinta edizione dell'Extreme Spirits International Contest. Questo concorso è nato per valorizzare i distillati prodotti da vinacce, fecce e vino provenienti da territori estremi, in linea con l’obiettivo di promuovere i prodotti delle zone vitivinicole più difficili.

Una delle novità del 33° Mondial des Vins Extrêmes sarà il ritorno della cerimonia di premiazione e della degustazione dei vini premiati al Forte di Bard in Valle d'Aosta, dopo una pausa di cinque anni. Questo evento si terrà durante il Vins Extrêmes, il salone internazionale dei vini da viticoltura eroica, in programma il 22 e 23 novembre 2025. Il salone avrà l’obiettivo di favorire l’incontro tra produttori e operatori del settore, con degustazioni guidate, laboratori del gusto, tavole rotonde e convegni sul tema della viticoltura eroica.

I vini e i distillati in gara saranno valutati da apposite commissioni d’assaggio, composte da cinque membri esperti, tra cui enotecnici, enologi, giornalisti e degustatori. Le commissioni si riuniranno a settembre in Valle d'Aosta per effettuare la selezione dei migliori prodotti provenienti da queste particolari zone di produzione. Con l’appuntamento del 33° Mondial des Vins Extrêmes, il Cervim continua a perseguire l’obiettivo di salvaguardare e promuovere i prodotti di queste piccole realtà vitivinicole che, nonostante le difficoltà, sono in grado di produrre vini di altissima qualità.