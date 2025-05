Enoturismo nei Campi Flegrei: l'offerta di Cantine Astroni nella Riserva WWF

Cantine Astroni, storica realtà vitivinicola dei Campi Flegrei, amplia la propria offerta enoturistica con proposte esperienziali che integrano vino, natura, archeologia e benessere, rivolte a un pubblico italiano e internazionale.

Un approccio integrato tra vino e territorio

La cantina consolida il proprio radicamento in un'area dal forte valore paesaggistico, archeologico e naturalistico. L'obiettivo è offrire esperienze complete e diversificate che superino la semplice visita in azienda. Cristina Varchetta, responsabile accoglienza della cantina, afferma: «Visitare solo la cantina non basta più: oggi è fondamentale offrire un'esperienza immersiva nel territorio. I Campi Flegrei ci permettono di proporre attività diversificate, capaci di soddisfare un pubblico sempre più attento alla qualità e all'originalità».

Tour classici e percorsi dedicati al benessere

Restano attivi i percorsi di degustazione già consolidati - Astroni, Phlegraios, Crùs, Superior Crùs - con focus sui vini più rappresentativi del territorio vulcanico. A questi si affianca il nuovo tour “Benessere e Gusto”, sviluppato in collaborazione con le Terme di Agnano.

Cantine degli Astroni: Tenuta Camaldoli

Il pacchetto include una versione base, disponibile tutto l'anno, con accesso termale e visita in cantina, e una versione estesa con visita straordinaria al sito archeologico di Agnano (aperto eccezionalmente nei weekend di giugno), accompagnata da degustazioni dedicate alle etichette Astro, Colle Imperatrice e Colle Rotondella.

Natura e vino nella Riserva degli Astroni

Il tour “L'incanto degli Astroni” propone una visita nella Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni, area protetta di particolare pregio, seguita da un percorso in cantina e pranzo con degustazione. Le date programmate sono:

Sabato 3 maggio

Domenica 8 giugno

Sabato 12 luglio

Domenica 21 settembre

Sabato 18 ottobre

Per il pubblico più giovane è stato sviluppato il Tour di Flegrella, un'attività sensoriale e ludico-educativa che avvicina i bambini al mondo della vigna e del vino attraverso i cinque sensi. Il percorso include un racconto illustrato sul territorio, attività pratiche, degustazione di succo d'uva e piatti pensati per i più piccoli. Tutte le esperienze sono prenotabili online, dove sono disponibili anche voucher regalo e gift card. «Ogni esperienza è stata studiata per valorizzare e approfondire il legame tra Cantine Astroni e i Campi Flegrei», conclude Varchetta. «Vogliamo coinvolgere il visitatore in un percorso che racconti natura, biodiversità, storia e vocazione vitivinicola».