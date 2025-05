Torna la Barista Cup firmata Julius Meinl: giovani e inclusione al centro

Venerdì 16 maggio, al Landhaus Bar di Bolzano, si terrà la Landhausbar Barista Cup, evento promosso da Julius Meinl, storico marchio viennese con base produttiva in Italia. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare i giovani baristi e promuovere una cultura del caffè orientata alla socialità e all'inclusione.

Torna la Barista Cup di Julius Meinl

Barista Cup, 20 giovani baristi in gara

La Barista Cup è organizzata in sinergia con Renovas, cooperativa sociale che promuove percorsi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate, e con l'associazione Il Sorriso – das Lächeln, attiva nel supporto alle famiglie con bambini e ragazzi con sindrome di Down. L'iniziativa conferma l'attenzione di Julius Meinl verso progetti a impatto sociale. Durante il pomeriggio, 20 giovani baristi si alterneranno al bancone del Landhaus Bar, cimentandosi nella preparazione di espresso e cappuccino. Ogni partecipante avrà modo di esprimere il proprio stile e le proprie competenze. La valutazione sarà affidata al pubblico presente, in un clima informale che punta più sulla formazione e l'esperienza che sulla performance.

Andreea Postolache, Global Sales Director di Julius Meinl, sottolinea l'importanza di eventi come questo: «La nostra visione è chiara: il caffè non è solo un piacere quotidiano, ma un'opportunità per ispirare, creare legami e generare un impatto positivo. La Landhausbar Barista Cup è l'espressione concreta di questo impegno. Sostenere questi giovani significa dare spazio alla bellezza dell'inclusione e al potere formativo del lavoro».

In tazza la miscela Gloriette Gold, biologica e Fairtrade

Per la gara verrà utilizzata la miscela Gloriette Gold, parte della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl. Si tratta di un caffè biologico certificato, proveniente da filiere Fairtrade che garantiscono condizioni eque per i produttori locali. Una scelta coerente con i valori aziendali legati a qualità e sostenibilità.

Julius Meinl: la linea The Originals Bio Fairtrade

Julius Meinl e l'impegno per un caffè sostenibile

Julius Meinl affianca la promozione di eventi sociali a un lavoro quotidiano su approvvigionamento responsabile, riduzione dell'impatto ambientale e sviluppo di miscele certificate. Il marchio si conferma ambasciatore della tradizione delle caffetterie viennesi, con un focus su qualità e responsabilità d'impresa.

La Landhausbar Barista Cup rappresenta un esempio di come una semplice tazzina di caffè possa diventare occasione di relazione, fiducia e formazione. Un'iniziativa che punta a coniugare cultura del lavoro, inclusione sociale e valorizzazione dei talenti in un contesto formativo e aperto alla comunità.