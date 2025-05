Tuttopizza 2025: la fiera internazionale della pizza torna a Napoli

Dal 19 al 21 maggio 2025, torna a Napoli Tuttopizza, la fiera internazionale riservata agli operatori professionali del mondo pizza. Un marketplace esperienziale che, giunto all’ottava edizione, rappresenta oggi un punto di riferimento per il settore. L’evento si svolgerà come sempre presso la Mostra d’Oltremare, dalle 10 alle 18, con accesso gratuito riservato ai professionisti della ristorazione, del canale Horeca e del food & beverage.

Tutto pronto per l'edizione 2025 di Tuttopizza

Tuttopizza International guarda all'Asia

La vera novità di quest’anno è il progetto Tuttopizza International, che punta ad ampliare l’orizzonte della fiera grazie alla partnership con il SIAL Network, alla Regione Campania e a Universal Marketing. In contemporanea con l’edizione napoletana, sarà allestita un’area dedicata alla pizza anche all’interno del SIAL Shanghai, una delle principali fiere agroalimentari dell’Asia.

Tuttopizza sbarca anche a Shangai

L’obiettivo è rafforzare il processo di internazionalizzazione della filiera pizza, con un focus specifico sul mercato asiatico in espansione, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Previsti collegamenti in diretta tra Napoli e Shanghai e dimostrazioni dal vivo per promuovere l’arte del pizzaiolo nel mondo. Il mercato della pizza in Asia mostra tassi di crescita significativi. In Cina, la penetrazione della pizza è attualmente stimata tra il 20% e il 30%, ma in rapida espansione. Il Tuttopizza Village all’interno del SIAL Shanghai sarà un hub dedicato all’innovazione e alla formazione, con espositori specializzati, laboratori didattici e dimostrazioni pratiche.

Tuttopizza 2025, le aree tematiche e le novità

Il format della fiera si amplia con nuove aree tematiche pensate per approfondire specifici ambiti del settore:

Area Buyer Lounge : spazio riservato agli incontri tra aziende espositrici e buyer esteri.

: spazio riservato agli incontri tra aziende espositrici e buyer esteri. Area Masterclass : tre giorni di show cooking e talk, con focus su pizza tradizionale, contemporanea e d’avanguardia.

: tre giorni di show cooking e talk, con focus su pizza tradizionale, contemporanea e d’avanguardia. Area Pizza Show : gare e trofei internazionali per pizzaioli e pizzerie.

: gare e trofei internazionali per pizzaioli e pizzerie. Area Pizza Senza Glutine : dimostrazioni dedicate alla preparazione di pizze per intolleranti al glutine e al lattosio.

: dimostrazioni dedicate alla preparazione di pizze per intolleranti al glutine e al lattosio. Museo della pizza : mostra in omaggio a Sergio Miccù, ex Presidente dell’APN e co-ideatore della fiera.

: mostra in omaggio a Sergio Miccù, ex Presidente dell’APN e co-ideatore della fiera. Tuttobirra e Tuttopane : aree speciali rispettivamente dedicate al mondo birra e alla panificazione, con il coinvolgimento della FIPPA .

: aree speciali rispettivamente dedicate al mondo birra e alla panificazione, con il coinvolgimento della . Workshop sul dessert in pizzeria : focus sulle opportunità legate al fine pasto.

: focus sulle opportunità legate al fine pasto. Premio speciale: riconoscimento a una pizza dedicata ai 2.500 anni dalla fondazione di Napoli.

Tuttopizza, i numeri del 2024

L’edizione 2024 ha registrato 35.800 visitatori professionali, 180 espositori e 300 marchi rappresentati, con oltre 30 eventi tra gare, masterclass e convegni. Sono stati 110 i giornalisti accreditati. La previsione per il 2025 è di un’ulteriore crescita, anche grazie all’estensione internazionale del progetto.

Tutopizza 2025, i protagonisti

Tra gli espositori presenti figurano aziende leader come: Mulino Caputo, Solania, Molino Casillo, Latteria Sorrentina, Irinox Professional, Izzo Forni, Moretti Forni, Cirio, Gi.metal, Birra Menabrea, Lollocaffè, Acqua San Benedetto e molti altri. Forte anche la presenza di produttori campani DOP e IGP, nell’ottica di valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio. «Vogliamo rafforzare la leadership internazionale di Napoli e della Campania nel settore pizza», ha dichiarato Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Lo scorso anno Tuttopizza è stata visitata da 35.800 visitatori professionali

Raffaele Biglietto, direttore della fiera, ha sottolineato: «La pizza non è in crisi, ma un’opportunità anche nei periodi di rallentamento dei consumi. Chi investe in qualità e innovazione può emergere».

Per Gianluca Pirro, Presidente dell’APN: «Fare il pizzaiolo oggi è una scelta professionale valida e sostenibile. Serve passione, ma anche formazione e aggiornamento costante». Accanto all’area espositiva, il programma prevede un calendario fitto di degustazioni, convegni, seminari tecnici, presentazioni editoriali e meeting professionali, pensati per offrire ai partecipanti occasioni concrete di aggiornamento e confronto diretto con i protagonisti del settore.

Tuttopizza 2025, il programma dei convegni

Di seguito il programma dei convegni e dei seminari che si terranno a Tuttopizza 2025.

Lunedì 19 maggio

Ore 10:30 – Conferenza Inaugurale dell’8ª Edizione di Tuttopizza

Incontro con la stampa degli organizzatori e delle Istituzioni presenti. Raffaele Biglietto – Presentazione dei dati aggiornati dell'Osservatorio sulla Pizza Luciano Pignataro – Focus sulle tendenze della pizza a Napoli e in Campania Antonella Amodio – Pizza e vino: un matrimonio d’amore Gianluca Pirro – Il pizzaiuolo: un mestiere antico che sa reinventarsi

Ore 12:30 – Eccellenze del Gusto: Mozzarella di Bufala Campana DOP, Ricotta di Bufala Campana DOP e Pizza

Presentazione dati dell'Osservatorio Economico sulla filiera bufalina. Interventi: Evita Gandini (Nomisma) Sara Consalvo (Consorzio Ricotta di Bufala Campana DOP) Valentino Libro (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) Carlo Scatozza (Giornalista) Degustazione presso Stand 304/305 – Pad. 3B

Progetto con contributo DM MASAF N.620388 del 25/11/2024 lett. B

Ore 14:30 – L’arte del pizzaiuolo napoletano tra tradizione e innovazione

Moderazione a cura di Monica Piscitelli (giornalista). Interventi: Paolo Masi (Università Federico II) Enzo Coccia (Maestro pizzaiuolo) Alfonso Pecoraro Scanio (Fondazione UniVerde) Carmine Caputo (Mulino Caputo) Remo Cutolo (Ciao Pomodori) Stefano Ferrara (Ferrara Forni) Roberto Izzo (Izzo Forni) Luigi Pellecchia (Moretti Forni) Francesco Miccoli (Leaf Oven) Andrea Di Filippo (Di Filippo Legnami)

Ore 16:30 – Le nuove forme di comunicazione nella ristorazione

Il ruolo dei food blogger e dei social network.

Moderazione a cura di Florinda Pavone (giornalista). Interventi: Nerina Di Nunzio (esperta marketing e comunicazione) Francesco Virnicchi (digital marketing e AI) Francesco Corrado (Campania Food Blog) Michele De Luca (Città di Napoli) Federica Franco (Il mio viaggio a Napoli) Amedeo Palumbo (Ti racconto Napoli) Gian Andrea Squadrilli (Italy Food Porn)



Martedì 20 maggio

Ore 11:00 – Premio “La Pizzeria Virtuosa”

A cura di Pizza & Pasta Italiana e Sef Consulting.

Riconoscimento alle pizzerie per pratiche innovative, sostenibili e responsabili.

Segue confronto e presentazione di buone pratiche replicabili.

Ore 12:30 – Abbinare la birra alla pizza e gestire una carta birre vincente

Seminario a cura di Birra in Tavola.

Focus su selezione birre, abbinamenti, valorizzazione e incremento dello scontrino medio.

Ore 13:30 – Pizza e pizzerie: strategie per una catena di successo

Moderazione a cura di Giuseppe Rotolo (Horeca Channel Italia – Pizza&Core). Interventi: Guido Pocobelli (Retail Senior Consultant) Marco Micallef (Franchising Specialist) Alberto Buonocore (Gruppo Fresco) Giovanni Kahn della Corte (Johnny Take Uè) Alessandro Condurro (L’Antica Pizzeria da Michele in the World)

Ore 14:30 – L’importanza del dessert nel menù di una pizzeria Interventi: Ciro Chiummo (Campione del Mondo Pasticceria e Gelateria) Matteo Cutolo (Presidente Federazione Internazionale Pasticceria) Miriam Farina (Pastry Chef, Officine Zuccherine)

Ore 15:30 – La filiera della pizza napoletana per il Made in Italy

Moderazione a cura di Carmine Maione (giornalista). Interventi: Gianni Cicia (Università Federico II) – Pizza e turismo Annalisa Romano (Università Federico II) – Innovazione agroalimentare Vincenzo Borrelli (Certiquality) – Certificazione dei prodotti Francesco Esposito (Università Federico II) – Sicurezza alimentare Mauro Mori (Università Federico II) – Sostenibilità nella produzione di grano tenero



Mercoledì 21 maggio

Ore 10:30 – Strumenti finanziari a supporto della ristorazione

Moderazione a cura di Pasquale Limatola (Presidente Aepi Professioni Campania). Interventi: Marcello Lala (Unicommercio) – Resto al Sud e Nuove Imprese Stefano Ateniese (Sviluppo Idea) Achille De Vivo (Global Advice Srl) – Bonus ZES e Microcredito aziendale

Ore 12:30 – Pizza senza glutine: mercato, marketing e gestione in pizzeria

Seminario a cura del progetto Gluten Free Hack.

Approccio strategico alla pizza gluten free: mercato, tecniche produttive, comunicazione e organizzazione.

Ore 15:00 – Premiazione contest #pizzanapoli2500

Con la partecipazione delle Istituzioni.

Ore 16:30 – La sostenibilità nel settore agroalimentare

A cura di Slow Food Napoli.

Incontro dedicato alla consapevolezza nella produzione e nel consumo alimentare.

Tuttopizza 2025, il programma delle masterclass

Di seguito il programma delle masterclass di Tuttopizza 2025.

Lunedì 19 maggio

Ore 10:30 – Introduzione alla pizza napoletana

Storia e fondamentali: il rispetto della tradizione

Enzo Coccia, Antonio Troncone

Ore 11:30 – La pizza a ruota di carro

Gennaro Russo, Gennaro Primicerio, Marco Quintili, Emilio Brighigna

Ore 12:30 – La parigina

Antonio Gargiulo

Ore 13:30 – Pizza artigianale: l’eredità della pizza napoletana

Fabio Cristiano, Michele Fuccio

Ore 14:30 – Il calzone napoletano: i segreti per una pizza ripiena come Napoli comanda

Corrado Alfano

Ore 15:30 – Tradizionalista innovatore: la parigina a ruota di carro

Pino Lucignolo

Ore 16:15 – Pizza fritta, pizza napoletana e pizza in pala: Perché a pizz’ è femmena

Jessica De Vivo, Teresa Iorio

Ore 17:00 – Dalla pizza scima al ruoto napoletano

Luca Cornacchia

Martedì 20 maggio

Ore 10:30 – La pizza contemporanea 3.0

Ciro Cascella

Ore 11:30 – Pizza contemporanea: tecnica nuova, anima antica. L’evoluzione della pizza

Luigi Santagata, Marco Pece, Vincenzo Abate

Ore 12:30 – La capricciosa con impasto diretto contemporaneo

Carlo Sammarco

Dalle ore 13:30 – Pizza Contemporanea Day

Masterclass e premiazioni in collaborazione con Scatti di Gusto Ore 13:30 – Pier Daniele Seu Ore 14:15 – Francesco Calò Ore 15:15 – Alessandro Bruner Ore 16:15 – Simone De Gregorio Ore 17:15 – Pietro Fontana



Mercoledì 21 maggio