Ristogolf 2025 al via: sport, cucina e convivialità al Castello Tolcinasco

Mercoledì 21 maggio 2025 prende ufficialmente il via la 13ª edizione del Circuito Ristogolf by Allianz, format consolidato che unisce la pratica del golf a esperienze enogastronomiche curate da chef di alto profilo. Il luogo scelto per la tappa inaugurale è il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, a Pieve Emanuele (Mi), già sede di precedenti appuntamenti e considerato una delle location simbolo del circuito.

Il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa ospiterà la prima tappa 2025 del Circuito Ristogolf by Allianz

Ristorgolf, un percorso tra le buche e le cucine d’autore

La formula resta fedele all’identità Ristogolf: un percorso sportivo con tappe gastronomiche, dislocate lungo il campo da golf, dove chef rinomati preparano in tempo reale piatti espressi per i partecipanti. Tra i protagonisti della giornata, lo chef Antonio Cigliola del ristorante Il Tolcino e lo chef Federico Sordo di Agri Ristoro Cascina Bagaggera, che proporranno ricette pensate per valorizzare ingredienti locali e stagionali.

«Ristogolf non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione di incontro tra chi ama il gioco e chi apprezza la buona tavola» – spiegano gli organizzatori, che annunciano anche numerose novità gastronomiche, grazie alla presenza di sponsor e partner enologici e alimentari.

Ristogolf: dopo le buche, spazio all’intrattenimento

La giornata non si conclude con la gara. Dopo l’ultima buca, gli ospiti potranno assistere a momenti di approfondimento e spettacolo culinario, tra cui:

Tasting al buio guidato dall’esperto Orazio Vagnozzi

guidato dall’esperto Cocktail show firmato Bulk Mixology Food Bar by Giancarlo Morelli

firmato Showcooking con due ospiti d’eccezione: lo chef e vincitore di MasterChef Francesco Aquila e Francesco Baraldo Sano, chef della Nazionale Svizzera di Calcio e Hospitality Chef dell’Udinese Calcio.

La giornata si chiude con il tradizionale gourmet party, quest’anno curato dallo staff del ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea, realtà di riferimento dell’alta cucina italiana. Una cena pensata per celebrare il connubio tra sport e ristorazione di qualità, con piatti che riflettono la visione contemporanea del Made in Italy gastronomico.

Ristogolf, un progetto in evoluzione

Il circuito Ristogolf continua a rappresentare un modello di sinergia tra sport, ospitalità e cucina d’autore. Ogni tappa offre momenti di socialità e promozione del territorio, con una particolare attenzione all’esperienza degli ospiti, dalla colazione alla cena.