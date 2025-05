Vinaltum: il vino italiano protagonista tra i castelli dell’Alto Adige

È sicuramente da inserire nella propria agenda come appuntamento imperdibile Vinaltum, la rassegna dedicata all’eccellenza enologica italiana e internazionale che si svolgerà il 25 e 26 maggio nell’elegante contesto altoatesino, in provincia di Bolzano. Oltre all’eccellenza enologica, la rassegna ideata da Danilo D’Ambra e Luciano Rappo, con la collaborazione di Pietro Cormaci (Brand Ambassador), aggiunge il suggestivo scenario di Schloss Freudenstein, ad Appiano sulla Strada del Vino, dove si svolge l’evento.

Vinaltum torna il 25 e 26 maggio

Durante la presentazione ufficiale della manifestazione, tenutasi all’elegante Park Hyatt di Milano, D’Ambra non ha mancato di sottolineare il valore della location. È stato però Vinaltum il cuore degli interventi di D’Ambra e Rappo, che hanno illustrato una seconda edizione in crescita per numeri e qualità.

Vinaltum, numeri in crescita e focus culturale

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di 130 cantine provenienti da tutte le regioni italiane e da alcuni paesi esteri, tra cui spiccano 20 produttori dalla Borgogna. Ogni cantina porterà in degustazione tre etichette: il proprio vino bandiera, uno rappresentativo del territorio e un terzo selezionato dall’organizzazione.

Gli ideatori della rassegna Luciano Rappo e Danilo D’Ambra

Non mancheranno le masterclass tematiche, guidate da produttori, enologi e sommelier FISAR, veri e propri momenti di approfondimento tecnico e culturale. Come ha sottolineato Rappo: «Le masterclass rappresentano il cuore narrativo del nostro progetto e raccontano con rigore e passione la grande ricchezza del patrimonio vinicolo, italiano ed estero, attraverso degustazioni ragionate, approfondimenti tecnici e confronto diretto con i produttori stessi».

Vinaltum, Calice Maestro: il vino raccontato agli under 35

Tra le novità più attese della nuova edizione c’è “Calice Maestro”, iniziativa formativa riservata agli under 35. Il progetto prevede degustazioni gratuite in piccoli gruppi, curate da sommelier FISAR, con l’obiettivo di promuovere un avvicinamento consapevole e inclusivo al mondo del vino.

A tal proposito, D’Ambra ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare questa seconda edizione in una location che unisce storia e bellezza, offrendo un contesto ideale per un evento che vuole essere un punto di riferimento per chi cerca autenticità, qualità e scoperta».

Vinaltum: degustazioni, passeggiate e grandi formati

Vinaltum si svolgerà in due giornate: domenica 25 maggio sarà aperto al pubblico, mentre lunedì 26 maggio sarà dedicato esclusivamente agli operatori del settore. Il programma include anche una passeggiata tra quattro cantine con degustazione e aperitivo, occasione per conoscere il territorio attraverso i suoi protagonisti.

Schloss Freudenstein ospiterà Vinaltum

In chiusura, il tradizionale “Big Bottle Party”, evento conviviale dedicato alla degustazione di grandi formati, simbolo di celebrazione e condivisione. I partner ufficiali dell’edizione 2025 sono DACHSER, FERCAM, Thalerwine, Sophienwald, Skyalps e Franz Kraler, in collaborazione con FISAR, confermando l’attenzione all’eccellenza e alla professionalità del settore.