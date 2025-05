Chianti Lovers Week: il vino toscano si racconta con una formula rinnovata

Dal 5 all’11 maggio 2025, il Chianti Docg esce dalle cantine e si diffonde nel tessuto urbano e sociale della Toscana con la prima edizione della Chianti Lovers Week. Promossa dal Consorzio Vino Chianti, questa rassegna rappresenta un modo nuovo di raccontare il vino, portandolo nei contesti della vita di tutti i giorni: negozi, cinema, enoteche, ristoranti, spazi culturali e piazze diventano luoghi di incontro tra il Chianti e le persone. Un format aperto e inclusivo, pensato non solo per gli appassionati, ma anche per i cittadini, i turisti e i semplici curiosi.

Dal 5 all'11 maggio arriva la prima Chianti Lovers Week

Un calendario diffuso e creativo in tutta la Toscana

Il progetto nasce dalla volontà di superare il modello tradizionale di promozione del vino, portandolo fuori dai circuiti istituzionali e professionali per renderlo parte integrante della quotidianità. Durante la settimana si svolgeranno oltre 50 eventi distribuiti su tutto il territorio toscano, da Firenze a Siena, da Pisa ad Arezzo, fino a centri più piccoli ma ricchi di identità come Impruneta e Montepulciano. Ogni realtà coinvolta - siano esse enoteche, botteghe, ristoranti o cantine - è stata invitata a interpretare il Chianti secondo la propria visione, con massima libertà creativa. Il risultato è un programma variegato che spazia dalle degustazioni guidate agli aperitivi tematici, dalle cene a più mani ai percorsi nei vigneti, senza dimenticare eventi culturali e sperimentazioni che mettono in dialogo il vino con altre forme espressive.

Chianti Lovers Week: appuntamenti in tutta la Toscana

Accanto al calendario diffuso, il Consorzio ha curato direttamente alcuni eventi ufficiali che danno ritmo e identità alla settimana. Il primo appuntamento è previsto per martedì 6 maggio con la Shopping Night alla Rinascente di Firenze, organizzata in collaborazione con Savino del Bene Volley. Tutti i piani dello store di Piazza della Repubblica saranno animati da postazioni gourmet e banchi d’assaggio, in un evento che celebra il ritorno della squadra femminile dalla Final Four di Champions League, unendo vino, sport ed eleganza.

Vino e cinema si incontrano in una masterclass immersiva

Giovedì 8 maggio sarà la volta della Wine & Cinema Experience, ospitata negli spazi creativi di Nana Bianca. Si tratta di una masterclass immersiva in cui il vino si intreccia con sequenze cinematografiche iconiche, dando vita a un percorso sensoriale dove gusto ed emozione si contaminano reciprocamente. Un’occasione per esplorare il Chianti anche da un punto di vista culturale e narrativo. Il fine settimana si apre con un evento particolarmente suggestivo: sabato 10 maggio, infatti, il vino entrerà per la prima volta all’interno dell’ex Monastero di Sant’Orsola, a Firenze, in un appuntamento dal titolo Riscrivere la storia. Il programma prevede visite guidate, performance artistiche dal vivo e degustazioni di Chianti, in uno spazio solitamente chiuso al pubblico e carico di significati storici.

Saverio Galli Torrini e Giovanni Busi, direttore e presidente del Consorzio Vino Chianti

La chiusura della rassegna è prevista per domenica 11 maggio con il Chianti Lovers Closing Party alla Manifattura Tabacchi, sempre a Firenze. La serata sarà aperta al pubblico e caratterizzata da una proposta gastronomica curata da Tosca - Eccellenze Toscane, accompagnata da calici di Chianti, DJ set vintage firmato La Màquina Parlante e performance di ballo swing a cura di Studio Swing 22 Firenze. Una parte del ricavato sarà devoluta al progetto solidale «La Mensa che Viaggia», promosso dalla Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

Una visione nuova per una cultura del vino accessibile

Secondo Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, la Chianti Lovers Week vuole essere un ponte tra la tradizione e il presente: «Con la Chianti Lovers Week vogliamo raccontare il nostro vino in un modo nuovo, uscendo dai contesti istituzionali per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità. È una festa, certo, ma anche un atto di fiducia verso la vitalità del nostro territorio, verso una cultura del vino che sa evolvere senza perdere le radici. In questa settimana il Chianti sarà ovunque: vicino, accessibile, condivisibile. Proprio come piace a noi».