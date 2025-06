Corciano Castello di Vino 2025: i sapori dell’Umbria tra vini e piatti tipici

Dal 3 al 5 ottobre 2025 il borgo medievale di Corciano, in provincia di Perugia, tornerà ad animarsi grazie alla tredicesima edizione di Corciano Castello di Vino, l'appuntamento dedicato alla promozione dei vini del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno. Un evento ormai consolidato che, oltre alla valorizzazione dell'enologia locale, sostiene il recupero di beni culturali e opere d'arte del piccolo comune umbro.

Vini e vitigni protagonisti: spazio al Trasimeno Gamay e alle varietà autoctone

Nel fine settimana saranno presenti tutte le aziende del Consorzio, pronte a proporre in degustazione le loro etichette più rappresentative. Protagonista indiscusso sarà il Trasimeno Gamay, varietà che caratterizza l'identità viticola dell'area, accompagnato da altre uve autoctone e tradizionali coltivate nelle colline del Trasimeno.

I banchi d'assaggio saranno allestiti all'interno di cantine, locali sotterranei e spazi privati aperti per l'occasione dagli abitanti del borgo. Si tratta di un modo per avvicinare il pubblico non solo al vino, ma anche alla storia viva di Corciano. Accanto ai vini sarà possibile degustare le specialità gastronomiche umbre preparate nei punti di street food locale, con piatti semplici ma fedeli alla tradizione. Inoltre, la storica Taverna del Duca proporrà un menù dedicato che recupera antiche ricette regionali, accompagnate ovviamente dai vini Doc Colli del Trasimeno.

Valorizzazione del territorio e sostegno alla cultura locale

L'iniziativa ha anche un'importante funzione culturale. Parte del ricavato dell'evento viene destinato ogni anno a progetti di restauro e recupero delle opere artistiche presenti nel borgo. In questo modo il vino diventa strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico di Corciano. Il sostegno della Regione Umbria è decisivo: la manifestazione rientra infatti nel piano regionale di promozione dei vini di qualità, realizzato in collaborazione con Umbriatop Wines. L'accesso ai banchi d'assaggio sarà consentito ogni giorno dalle ore 18.00, mentre gli stand gastronomici e la Taverna del Duca seguiranno gli stessi orari. È previsto un calice con tracolla per le degustazioni, acquistabile direttamente in loco.