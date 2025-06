Il vino in piazza: ecco il programma di Evviva Valcalepio 2025 a Bergamo

Il vino bergamasco come ambasciatore del territorio. I produttori orobici hanno lanciato con orgoglio la seconda edizione di "Evviva Valcalepio", che si svolgerà in Città Alta a Bergamo da venerdì 13 a domenica 15 giugno. In piazza Cittadella, dodici cantine presenteranno a visitatori e turisti le produzioni vitivinicole del territorio, che si estendono da Pontida a Grumello del Monte. Una vera festa del vino, organizzata dal Consorzio tutela Valcalepio e da Vignaioli bergamaschi, che mette in vetrina il Valcalepio Doc nelle sue quattro tipologie: bianco, rosso, riserva e Moscato passito.

I visitatori troveranno le bottiglie di Cantina Sociale Bergamasca, Il Calepino, Il Cipresso, La Cà, La Collina, La Rovere, Locatelli Caffi, Lurani Cernuschi, Medolago Albani, Tallarini, Tenuta Castello di Grumello e Tosca. L'apertura degli stand è prevista venerdì dalle 18 alle 23, con il taglio del nastro alle 20; sabato le cantine saranno operative dalle 16 alle 23, mentre domenica dalle 11 alle 18. L'accesso è libero con degustazioni tramite l'acquisto di token, mentre i laboratori saranno organizzati nei locali del Circolino e al ristorante La Ripa di San Vigilio. «La promozione dei prodotti tipici e il racconto del vino sono un asset sempre più importante - fa presente Christophe Sanchez, ad di Visit Bergamo. Con il progetto "Bergamo Wine Experience", finanziato dalla Provincia di Bergamo, facciamo squadra mettendo in luce la passione e l'impegno dei produttori. L'obiettivo è ottenere una maggiore consapevolezza del livello qualitativo raggiunto dalle produzioni enologiche bergamasche, promuovendo anche le degustazioni nelle singole cantine».

I produttori non vedono l'ora di scendere in piazza «per mostrare con orgoglio i vini Valcalepio - aggiungono Romildo Locatelli dell'azienda agricola Tosca di Pontida, Edoardo Medolago Albani dell'omonima cantina di Trescore Balneario e Stefano Lorenzi della Tenuta Castello di Grumello. La nostra priorità consiste nel promuovere il vino bergamasco, che ben si sposa con un'altra eccellenza rappresentata dai formaggi». L'accesso alla manifestazione è libero, mentre per le degustazioni è stato previsto un pacchetto (pre-acquistabile onlineo direttamente in loco durante l'evento) che, al costo di 18 euro, comprende 6 token degustazione, un calice Valcalepio, una tasca porta bicchiere Valcalepio e una pin in Limited Edition per Evviva Valcalepio. Si è anche pensato ad un pacchetto più smart ache con 14 euro comprende 4 token degustazione.

«Per unire il vino di Bergamo, il Valcalepio Doc, ai prodotti del suo territorio è stato poi creato il pacchetto Valcalepio & Food che, al costo di 26 euro, comprende: 6 token degustazione, un calice Valcalepio, una tasca porta bicchiere Valcalepio e una pin in Limited Edition per Evviva Valcalepio, oltre ad un piatto a scelta tra le tre proposte presenti in piazza (una della tradizione, una degustazione di formaggi e una golosità veg). Momenti clou della tre giorni dedicata al Valcalepio saranno i WineLab organizzati dal Consorzio. Si parte venerdì 13 giugno 2025 alle ore 18.00 nella Sala Civica Sant'Agata c/o Ristorante il Circolino Città Alta con il WineLab "Il Valcalepio Bianco incontra i formaggi delle Alpi orobiche"».

A condurre la degustazione, che abbinerà a 6 Valcalepio Doc Bianco 4 formaggi delle Alpi Orobiche sarà Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Saranno presenti anche Pedro Domenghini della Latteria Sociale di Branzi e Pietro Milesi della Latteria Sociale di Valtorta che forniranno curiosità e dettagli sui formaggi in degustazione: L'Agri di Valtorta - Presidio Slow Food, Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana Dop, Taleggio Dop - Latteria di Branzi e Branzi Ftb stagionato. Sabato 14 giugno 2025 alle 17.00 al ristorante La Ripa di San Vigilio, invece, sarà la volta del communicauthor Nello Gatti di guidare il pubblico all'interno di un WineLab decisamente sui generis, "Valcalepio Moscato Passito: dolce o salato?"».

Titolo intrigante, abbinamenti inusuali e i dolci della Ripa gli ingredienti di questo secondo appuntamento all'insegna del Valcalepio Doc. In chiusura di manifestazione, domenica 15 giugno 2025 alle ore 15.00 sarà il momento del protagonista della denominazione, il Valcalepio Doc Rosso. Durante il WineLab "Il Valcalepio Rosso affronta gli 'storici' formaggi bergamaschi", guidato dal presidente di Onav, Vito Intini, il pubblico avrà la possibilità di degustare, nella sala civica SantAgata c/o Ristorante il Circolino Città Alta, 6 Valcalepio Doc Rosso in abbinamento a 4 formaggi della Cooperativa Sant'Antonio e dell'associazione Storico Ribelle: Strachitunt Dop, Taleggio Dop a latte crudo, Storico Ribelle 2024 e Storico Ribelle 2021.

Presenti per raccontare le proprie realtà e i propri prodotti, Flaminio Locatelli della Cooperativa Sant'Antonio e Carlo Mazzoleni per lo Storico Ribelle. Ci saranno anche momenti musicali: venerdì 13 giugno alle ore 20.00 si esibirà Giorgia Gusmini, sabato 14 giugno alla stessa ora sarà il momento di Suonata e in chiusura, domenica 15 giugno alle ore 16.00 toccherà ai Turtles all the way down. Evviva Valcalepio si conferma un appuntamento imperdibile per scoprire (o riscoprire) il re della denominazione orobica, il Valcalepio Doc. Non c'è dubbio: il 13, 14 e 15 giugno 2025 la Cittadella viscontea di Bergamo Alta diventerà la Cittadella del Valcalepio, il vino di Bergamo e dei bergamaschi.