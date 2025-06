Torna il Festival Franciacorta: degustazioni ed eventi per i 35 anni del Consorzio

Si terrà dal 19 al 21 settembre 2025 l’edizione annuale del Festival Franciacorta in Cantina, appuntamento ormai consolidato che ogni anno attira appassionati, professionisti del settore e turisti alla scoperta del territorio. Per tre giorni, le cantine della denominazione apriranno le porte al pubblico, offrendo una varietà di esperienze tra degustazioni guidate, tour nei vigneti, laboratori culturali ed enogastronomici. La manifestazione rappresenta un’opportunità per approfondire la conoscenza del Franciacorta attraverso un contatto diretto con i luoghi e le persone che ne costruiscono ogni giorno l’identità.

Festival Franciacorta in Cantina, 35 anni di Consorzio: un'edizione simbolica

L’edizione 2025 assume un valore particolare perché coincide con il 35° anniversario dalla nascita del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990. Un traguardo che diventa occasione per fare il punto sul percorso compiuto dalla denominazione, oggi riconosciuta a livello internazionale come esempio di produzione di qualità e tutela del territorio.

«Il Festival è un momento importante per valorizzare non solo il vino, ma anche il modello produttivo e culturale che caratterizza la Franciacorta - afferma il Consorzio -: un’occasione per raccontare la nostra visione del futuro, radicata nel paesaggio, nella sostenibilità e nell’innovazione».

Festival Franciacorta in Cantina, l'edizione 2025

Ogni cantina aderente proporrà un programma autonomo, prenotabile online, che potrà includere:

Degustazioni di diverse cuvée e annate

Percorsi tra vigneti e spumantiere

Incontri con viticoltori e produttori

Collaborazioni con chef, artigiani e realtà culturali locali

La formula mira a offrire un’esperienza personalizzata e coerente con i valori del territorio, mettendo in dialogo vino, gastronomia e ospitalità. Molti eventi saranno realizzati in collaborazione con ristoranti, agriturismi e associazioni locali.

Festival Franciacorta in Cantina, un contesto di visibilità internazionale

Il Festival arriva in un periodo di forte riconoscimento per la denominazione: Franciacorta è stata nominata Regione Vinicola Internazionale dell’Anno da Wine Enthusiast, a conferma dell’attenzione sempre crescente nei confronti di questo territorio. Inoltre, la recente partecipazione del Franciacorta come partner ufficiale della Guida Michelin California 2025 rafforza la posizione della denominazione sul fronte internazionale, specialmente nei segmenti legati alla ristorazione fine dining e all’export di qualità.

Franciacorta, un brindisi italiano alla Guida Michelin California 2025

È stata la città di Sacramento a ospitare, nei giorni scorsi, la cerimonia ufficiale di presentazione della Guida Michelin California 2025, uno degli eventi più seguiti dalla ristorazione americana. A rappresentare l’Italia, in qualità di partner ufficiale dell’evento, è stato il Franciacorta, unico sparkling wine presente in degustazione. L’abbinamento con le eccellenze della ristorazione statunitense ha confermato il ruolo crescente del metodo classico italiano nel panorama enologico internazionale, sottolineando l’attenzione della denominazione verso la ristorazione di qualità e l’export di fascia alta.

Nel corso della serata è stato assegnato il Michelin Sommelier Award a Chris Barnum-Dann, sommelier e chef del ristorante Localis di Sacramento, già insignito di una stella Michelin. Un premio che evidenzia la crescente attenzione verso la cultura del vino di qualità anche negli Stati Uniti, rafforzando il legame tra Franciacorta e i protagonisti del fine dining a livello globale. «Essere presenti in contesti internazionali come la cerimonia Michelin California è per noi un’opportunità per raccontare il territorio e la filosofia produttiva del Franciacorta», ha dichiarato un portavoce del Consorzio.