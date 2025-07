Il Salone Italiano della Birra debutta a Biella durante Bolle di Malto 2025

Dal 25 agosto al primo settembre Biella ospiterà “Bolle di Malto”, importante evento italiano dedicato alla birra artigianale, sempre più laboratorio di esperienza e di cultura brassicola. Con un format rinnovato la città diventerà un palcoscenico dove ogni luogo avrà un’esperienza a tema da vivere e una storia da raccontare con la presenza dei mastri birrai di 23 birrifici selezionati. Sarà presente anche una food court con proposte regionali in collaborazione con le Pro Loco e UNPLI Piemonte.

Bolle di Malto, a Biella dal 25 agosto al 1 settembre

Presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati

Il programma è stato presentato a Roma alla Camera dei Deputati dal Sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, dal deputato Roberto Pella, da Edoardo Maiolatesi, assessore del Comune di Biella, da Luca Broccatelli della Fondazione Biellezza e da William Pregentelli, vicecuratore Guida Vini d’Italia Gambero Rosso.

La presentazione ufficiale di Bolle di Malto tenutasi alla Camera dei Deputati

Dieci anni di Bolle di Malto: dal territorio al panorama nazionale

Marta Florio, co-ideatrice di "Bolle di Malto”, ha sottolineato l’importanza di un evento partito dieci anni fa dal basso per iniziativa di una piccola Pro Loco, trasformatosi poi in associazione di volontari. «Mette al centro - ha detto - il comparto brassicolo italiano e le sue eccellenze, con percorsi sviluppati in collaborazione con l'Agenda della Disabilità, un'occasione unica per dare valore a una filiera che in Italia conta oltre mille aziende».

Il pubblico agli eventi della passata edizione di Bolle di Malto

Novità 2025: debutta il Salone Italiano della Birra

Tra le novità, il debutto del Salone Italiano della Birra che vuole valorizzare le eccellenze del comparto, ma anche la formazione e l’inclusione. Sarà uno spazio di dialogo e confronto, a piazza del Duomo, che coinvolgerà birrifici, l'ITS Academy, realtà territoriali e l’horeca con talk, approfondimenti, networking e masterclass. Tra i temi del dibattito, anche il futuro del settore, che coinvolge 110 mila operatori e genera annualmente un gettito fiscale di 4 miliardi di euro.

Networking e Masterclass al primo Salone Italiano della Birra

Cultura, accessibilità e momenti narrativi

Nell’ambito del Salone si svolgerà il convegno Salumi da Re condotto da Mara Nocilla, curatrice delle Guide del Gambero Rosso, con la presenza di aziende norcine. L’Agenda della Disabilità proporrà inoltre 5 percorsi ludici multisensoriali che, attraverso il gioco, favoriranno l’accessibilità e la partecipazione di persone con disabilità, mentre l’Arena Bolle ospiterà per la quarta volta gli Stati Generali della Birra con il patrocinio di MIMIT e MASAF.

Non mancherà un momento narrativo con Parole e Bolle. Filippo Poletti, Alfredo Moratti, Carlo Prece e Lara Ponti parleranno infatti delle rispettive imprese e ci sarà spazio per musica, arte e appuntamenti conviviali.

Degustazioni gourmet e specialità siciliane al Gambero Rosso

«La birra artigianale - ha detto William Pregentelli - è importante perché dà lavoro a migliaia di persone in tutta Italia, con delle pubbliche amministrazioni che si dimostrano più virtuose nei territori in cui i birrai operano». Soddisfatto l’assessore Maiolatesi. «Vogliamo far sentire la vicinanza dell’amministrazione - ha detto - perché Biella merita di essere raccontata con la forza della sua bellezza e della sua identità».

Marco Brioschi, Salvo Pignataro, Claudio Paratore

Dopo il momento istituzionale, l’evento si è spostato nella sede romana del Gambero Rosso di Via Ottavio Gasparri con una degustazione di birre abbinate alle preparazioni del resident chef Marco Brioschi e dei catanesi Claudio Paratore e Salvo Pignataro e del loro staff.

Specialità catanesi preparate dagli chef Brioschi, Paratore e Pignataro

Ricchissimo il menu: Aletta di pollo farcita al curry, Xian Bing di agnello e melanzane, Onirigirazu spicy tonno e anguria, e Pasta aglio e olio al ragù di molluschi. Un assaggio di Sicilia apprezzatissimo è stato quello di arancini al ragù, al pistacchio e al pesce spada, con cartocciata catanese e finale dolce di cassatine e cannoli.