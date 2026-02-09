BrodettoFest 2026: manca meno di un mese per iscriversi alla Gara Nazionale

BrodettoFest 2026 lancia la nuova sfida tra gli chef di tutta Italia per aggiudicarsi il titolo di Campione italiano nella “Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce”. A partire dal 2 marzo, chef professionisti, freelance, personal chef potranno ambire al titolo nazionale mandando la propria iscrizione e partecipando alle selezioni per gareggiare alla finale del 31 maggio e 1 giugno a Fano (Pu) durante la 24° edizione di BrodettoFest, il Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce.

Novità 2026 del BrodettoFest è che la giuria popolare potrà dare un giudizio singolo su ogni piatto (da 1 a 2) e non più solo tra i piatti finalisti

La grande novità dell’edizione 2026 riguarda il rush finale. Il pubblico nonché la giuria popolare potrà dare un giudizio singolo su ogni piatto (da 1 a 2) e non più scegliendo tra i piatti finalisti come avveniva in passato. La scelta è nata dall’esigenza di valorizzare, esaltare e promuovere l’aspetto professionale di ogni ricetta, che combina tecnica e arte, creando un’esperienza completa che parte dalla qualità delle materie prime fino alla presentazione estetica del piatto.

Iscrizioni, selezioni e voto online

Al momento dell’iscrizione (possibile fino al 10 aprile 2026) ogni chef dovrà inviare la propria ricetta, ingredienti, procedimento e relativa foto, tra una versione rivisitata della tradizione oppure una inedita. Sarà la giuria di esperti a selezionare le 8 migliori ricette che verranno pubblicate nel sito del Festival per essere sottoposte al voto online (dal 20 aprile al 22 maggio). Le ricette più votate riceveranno un bonus di punteggio, che si sommerà al voto della giuria di esperti nella competizione dal vivo a Fano. I finalisti si sfideranno nella grande cucina palcoscenico del PalaBrodetto di fronte alla giuria tecnica e alla giuria popolare per il titolo nazionale di “Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce 2026”.

Dal 2 marzo e fino al 10 aprile aperte le iscrizioni alla Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce 2026

Criteri di valutazione e premi finali

Ogni chef in gara sarà giudicato singolarmente. La valutazione finale del vincitore si baserà su una combinazione dei seguenti criteri: il giudizio tecnico della giuria, il bonus accumulato attraverso il voto online, il bonus assegnato dal pubblico presente in sala. Al vincitore, che verrà decretato lunedì 1 giugno al termine dell’ultima sfida, andrà un Premio in attrezzatura da cucina e una visibilità nazionale sulla nostra rivista “Italia a Tavola”. A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione e una rosa di prodotti locali e saranno assegnate anche delle menzioni speciali.

Chef Giuseppe Bizioli, vincitore del titolo 2025 col suo Ciuppin ligure

La missione della Gara Nazionale

L’obiettivo della Gara è quello di diffondere la cultura culinaria italiana, attraverso la valorizzazione dei brodetti e delle zuppe di pesce, al fine di esaltare le eccellenze gastronomiche regionali, incentivando la creatività dei cuochi.

La 24ª edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.