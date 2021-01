Dalla pellicola al tessuto anti-Covid Le soluzioni di Wippy e Virkill per i ristoranti di domani

Primo Piano del 20 gennaio 2021 | 08:30

ltro che, la lotta al coronavirus nei locali pubblici passa da unasottile, invisibile. A idearla è stata, azienda di Polcenigo in provincia di Pordenone attiva dal 2016 con l’obiettivo di creare prodotti che potessero contribuire alladi oggetti e ambienti. Un’ambizione che, quindi, nasce prima della, in anticipo sui tempi. E che ora, dopo un 2020 segnato da chiusure, aperture, limitazioni e sostenibilità finanziaria che vacilla potrebbe rappresentare l’asso nella manica per ripartire in sicurezza; e in presenza.Alla base della proposta di Wippy, il processo dellaaritifiale ingegnerizzato all’interno della pellicolache viene successivamente applicata a diverse superfici. Sostanzialmente, quando la pellicola viene a contatto con la luce si attiva l’sviluppato che trasforma, per, gli elementi inquinanti in sali innocui e anidride carbonica eliminando così in modo naturale ed ecosostenibile tutti i rischi. Il processo, infatti, ha un’azione antimicrobica, anti-muffa e deodorante. «Nonché un effettoche ci è stato riconosciuto, dopo una fase di doppi test svolti a Modena e Pordenone, anche dall’di Milano», spiegache guida il team di cinque persone da cui è composta l’azienda.Ineludibili iin termini di tempo, manodopera, costi relativi ai prodotti per la sanificazione (e quindi impatto ambientale) della soluzione. «Possiamo dire che, mediamente, la nostra soluzione non comporta ulteriori dispendi per almeno cinque anni», afferma Tommasella. Una volta applicata, la pellicola WiWell agisce in modo passivo, senza che l’utente se ne accorga. Anzi, allo studio c’è anche unapersonalizzabile che presto verrà introdotta sul mercato e permetterà di integrare ancor di più le proprietà fotocatalitiche con ildi un locale.Un grande esempio dell’applicazione di WiWell saranno i prossimi. «Qui ricopriremo tutti i box, gli uffici, la sala stampa e il ristoranti dedicati alla manifestazione», specifica Tommasella che ricorda come la soluzione ideata da Wippy sia già stata adottata anche dall’, famosa realtà ricettiva della località veneta. Ma la bontà e l’efficacia del prodotto è sicuramente testimoniata dall’applicazione sui mezzi dela Treviso, Pordenone e Gorizia oltre che all’interno di alcuni plessi scolastici del comune di Polcenigo.Il 2021, quindi, dovrebbe essere l’anno della consacrazione con una crescita di fatturato a due cifre (grazie anche all’esternalizzazione della produzione vera e propria che ha consentito all’azienda di concentrarsi sulladella propria soluzione). Un condizionale d’obbligo visti i tempi e la miriade di offerte e input che i clienti di Wippy ricevano. «Ogni volta che entriamo in contatto con un nuovo cliente la domanda è sempre la stessa: ma funziona davvero? E la risposta è sì. Anzi, se non bastassero leottenute da quattro laboratori diversi siamo disposti anche a mettere in piedi un test empirico. Basta entrare in un’auto trattata con la pellicola WiWell, accendersi una sigaretta e annusare l’effetto che ne scaturisce: nessun odore», commenta Tommasella.Una prova a cui Tommasella non si sottrae mai: «All’indomani dello scoppio della pandemia, infatti, i nostri clienti hanno dovuto fare i conti conpoco chiare che successivamente, in un contesto di crisi economica, spesso scoraggiavano l’in queste soluzioni innovative». Il costo dell'installazione, infatti, può variare a seconda dei mq di superficie da coprire, le personalizzazioni scelte, il tipo di supporto, le diverse tipologie di applicazione, ecc.D’altronde, almeno inizialmente, WiWell era nata con lo scopo di eliminare glisgradevoli e solo successivamente si è evoluta in una soluzionea tutto tondo. Un percorso che ora rende WiWell adatta a diversi utilizzi dalle palestre ai banchi frigo delle aree di sosta. Ne sa qualcosa, in questo senso,, società specializzata nella ristorazione in concessione che, per rilanciare i consumi nei propri autogrill, ha installato la pellicola Wippy nelle aree grab&go. Oppure le diverse catene dellache hanno utilizzato questa soluzione per ricoprire i maniglioni dei propri carrelli così da garantire una spesa sicura ai propri clienti.Oltre ai locali, però, la protezione dal virus passa anche da operatori e collaboratori. In prima linea in caso di riapertura , possono contare sulle proprietà di, tessuto anti-Covid realizzato con nano-particelle difuse nell’ordito usato per divise e vettovaglie. Svelato all’Hyatt Centric di Milano a metà gennaio, Virkill è un prodotto totalmente Made in Italy ideato dall’azienda comasca«Virkill si pone come obiettivo l’eliminazione della trasmissione del virus attraverso lecontaminate. Sappiamo da studi autorevoli che, come tanti altri virus, anche il Sars-Cov-2 rimane attivo per diverso tempo fuori dall’organismo, sulle superfici e sui. Le soluzioni proposte sono state ideate per garantire una maggiore tranquillità al cliente che vuole sentirsi al sicuro mentre cerca di rilassarsi. L’idea è quindi quella che l’hotel, il ristorante o il centro benessere possano offrire un servizio aggiuntivo in totale sicurezza. E ci siamo riusciti con un prodotto che resiste a oltre cento lavaggi, è dermatologicamente testato per pelli sensibili e ipoallergenico», ha spiegatodi Italtex.Pensato per tutte quelle attività ricettive che fanno del contatto con il pubblico la propria arma vincente, Virkill è un tessuto professionale che risponde a tutte le esigenze del settore. Dalle divise alle tovaglie, dai topper letto alle pattine da camera le possibilità sono innumerevoli. Minimo comun denominatore è la. Elementi invisibili all’occhio umano, le nano-particelle di rame hanno la capacità di uccidere il Covid-19 grazie a caratteristicheche sono state testate negli ultimi mesi da laboratori indipendenti italiani e inglesi.