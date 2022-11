L'abbigliamento professionale di Giblor's protagonista a Expoprotection

Giblor’s, eccellenza italiana per l’abbigliamento professionale, ha partecipato ad Expoprotection Parigi che si è tenuto dal 15 al 17 Novembre 2022 presso il Paris Expo Porte de Versailles.

Giblor’s ha portato al più importante appuntamento internazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro, la qualità del suo vasto e innovativo assortimento di capi dedicati ai professionisti dell’Horeca e dell’Health&Wellness.

L’azienda, insieme al gruppo Rossini Trading, ha esposto ai professionisti capi di abbigliamento all’avanguardia tra i quali un’ampia selezione di Best Seller, la sua Linea Essential oltre ad un’anticipazione della Collezione 2023.

Giblor's abbigliamento professionale per l'Horeca

Giblor's, abbigliamento professionale di qualità

Il valore aggiunto di ogni prodotto Giblor’s risiede proprio nella qualità delle materie prime, nel ricorso a tecniche produttive e trattamenti di ultima generazione, e in uno stile unico frutto della cura per i dettagli e la capacità di saper armonizzare tradizione e innovazione. Capisaldi, questi, per la realizzazione di abiti da lavoro confortevoli e performanti, versatili in ogni contesto.

Per la Collezione 2023 sono state presentate in anteprima le Giacche Bridget (versione Donna) e Darcy (versione Uomo) della linea Chef&Horeca, realizzate in TENCEL® elasticizzato, dal comfort naturale e di origine vegetale (ecosostenibile); un tessuto dalle alte prestazioni, capace di assorbire l’umidità e resistente nel tempo. Il taglio di queste giacche è molto ricercato, frutto del connubio fra stile, modellistica e lavorazioni con un materiale di nuova generazione. Per la linea Medicale sono state esposte le Casacche Luca (versione Uomo) e Lia (versione Donna), in fibra SORONA® con finissaggio al grafene; un tessuto elasticizzato, dall’elasticità meccanica ed eco-efficiente, che lascia i capi freschi al tatto, protegge contro i raggi UV e controlla l’umidità. Sarà presente anche il Pantalone Taylor, un capo trasversale dal taglio moderno e sportivo, adatto sia per Uomo che per Donna, caratterizzato da un innovativo abbinamento tra una maglia di piquê (a fascia sulla gamba) e la tela.

Collezione Essential, i prodotti di punta

Giacca Augustin: Capo di punta della collezione Essential, questa giacca è realizzata in cotone elasticizzato, per poter dare il massimo comfort. Presenta una vestibilità Slim Fit, caratterizzata da due tagli sagomati sul retro, un porta penne sulla manica sinistra e il collo classico coreano, seguito dall’abbottonatura doppio petto con automatici nascosti. Augustin è proposta nei colori bianco e nero ed ha la sua variante femminile nella giacca Celine.

Giacca Augustin

Casacca Medicale Gary: La casacca a maniche corte Gary, pratica e fresca, è realizzata in morbida gabardina 100% cotone e presenta una scollatura a V, due tasche ad altezza bacino, una tasca lato cuore e spacchi sui fianchi per assicurare libertà nei movimenti. È caratterizzata da un piping di raso proposto in quattro varianti. Si abbina perfettamente al pantalone Pitagora, proposto negli stessi colori.

Casacca medicale Gary

Best Seller, i prodotti di punta

Giacca Goose: La giacca da chef, della linea G' Glamour, ha uno stile unico e un carattere deciso che richiama le divise militari. Davanti il carré, il taschino e l’abbottonatura anteriore, sono arricchiti da interventi in tessuto bengalina scamosciata, tono su tono. L’abbottonatura è parzialmente nascosta e sfoggia in alto tre bottoni automatici tondi a vista dalla galvanica in ottone anticato. Per garantire le migliori prestazioni tecniche, il sotto manica presenta un inserto in maglia di piquê che assicura la massima traspirabilità. Realizzata in morbido Twill 65% poliestere e 35% cotone, la giacca ha una vestibilità Slim Fit ed è disponibile nelle varianti verde militare e nera. È la giacca da lavoro perfetta per chi ama le sfide e vive la cucina in prima linea.

Giacca Goose

Grembiule Tucson: Il grembiule da lavoro Tucson è ricercato e dinamico, pensato per ambienti moderni o dallo stile rustico. Il taschino sulla pettorina e la multi-tasca sono realizzati in bengalina scamosciata e impreziositi da borchie in ottone. Il capo è assemblato con impunture a due aghi in tono e impreziosito da giochi di righe orizzontali sui lacci del collo e del fianco. La tracolla è fissata al capo in modo da valorizzarne lo stile. Da un lato presenta due automatici di diversa galvanica, dall'altro una vela ed un gancio importante che caratterizzano la chiusura regolabile. È disponibile in 2 varianti: verde militare e nero.

Grembiule Tucson

Casacca Ruggero: È disponibile sia a manica lunga che a manica corta, ha una vestibilità Slim Fit e presenta un collo alla coreana con allacciatura larga per coniugare stile e comfort. Si chiude comodamente con una zip montata al rovescio, dettaglio che assicura maggiore resistenza agli urti. I polsini sono realizzati in morbida costina. La casacca è dotata di una comoda tasca laterale ed un taschino sul petto, due spacchetti sul retro completano la silhouette del capo. Il capo è realizzato in morbido satin 50% cotone e 50% poliestere da 180 g / m²: un tessuto adatto ai lavaggi ad alte temperature, anche utilizzando il cloro.

Casacca Ruggero

«Siamo orgogliosi di essere stati presenti tra gli espositori di Expoprotection qui a Parigi. Questo evento ci ha permesso infatti di far conoscere il nostro brand, di presentarne lo stile e la qualità, insieme alle novità della prossima collezione 2023. I nostri capi d’abbigliamento sono frutto di studio, ricerca e impegno quotidiano. Cerchiamo di far sì che ogni capo possa rendere il lavoro performante, valorizzando però al massimo anche l’unicità e le potenzialità di ogni professionista, per noi molto importanti», ha dichiarato Roberto Giberti, amministratore delegato di Giblor's.