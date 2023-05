Le Coppette Click Clack: innovazione tecnologica, estetica e praticità

Sono nate le Coppette Click Clack della linea Stack firmata da Rcr Cristalleria Italiana. Un prodotto multifunzione in Eco-Crystal Glass e dal design salva spazio. Le coppette Click Clack sono impilabili in due modi e sovrapponibili a seconda delle esigenze. È infatti possibile creare una presentazione multipiano per servire snack, dessert, finger food, stuzzichini; in alternativa possono essere riposte semplicemente impilandole in modalità salva spazio.

Le Coppette Click Clack sono realizzate in Eco-Crystal Glass

Lavaggio ottimale in lavastoviglie

Sono inoltre studiate per un lavaggio in lavastoviglie ottimale grazie all’innovativo sistema anti-scolo sul fondo e dotate del sistema anti-incastro per prevenire rotture. Perfette per l’uso professionale e domestico danno vita a presentazioni originali e di design. Innovazione tecnologica, estetica e praticità.

