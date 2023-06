Pedrali presenta Guinea, la nuova poltrona outdoor di CMP Design

All’edizione 2023 del Salone di Mobile di Milano la nuova poltrona di CMP Design, realizzata in alluminio per outdoor. Pedrali presenta Guinea: tratto distintivo sono i braccioli realizzati in teak certificato, elemento che interrompe la struttura in alluminio introducendo un dettaglio piacevole al tatto. La struttura portante in alluminio, ampia e accogliente, abbinata a una seduta realizzata in rete tessile impermeabile. È qui che si trova un cuscino removibile in poliuretano espanso flessibile rivestito con una fodera idrorepellente.

La nuova sedia di Pedrali, Guinea

«Guinea è una dining chair impilabile pensata per stare al sole ma anche sotto a forti acquazzoni. Per questo motivo ogni materiale assolve a una specifica funzione: la struttura è in alluminio con una sezione generosa che rende la sedia molto forte e robusta. La parte a contatto con le mani è pensata invece in teak in modo da poter essere accarezzata: si tratta di un materiale naturale che non si scalda al sole e che non diventa freddo durante i periodi invernali e quindi abbiamo pensato di utilizzarlo proprio nella parte più importante, quella a contatto con le mani» – spiegano i designer.

ll design di Guinea

Lo schienale di Guinea può essere personalizzato con diverse configurazioni, per offrire una molteplicità di soluzioni in termini cromatici e non solo, per soddisfare il gusto di ogni utente. La versione con schienale in rete tessile impermeabile ricorda le tradizionali sedie da regista, esaltandone la trasparenza e la leggerezza. L’impilabilità della poltroncina garantisce il massimo della resistenza e funzionalità. La versione con schienale con doghe in alluminio è definita da forme più tradizionali e archetipe. Lo schienale può essere rivestito in tessuto e progettato per aumentare ulteriormente il comfort. La struttura in alluminio rende Guinea perfetta per essere collocata all’aria aperta, nei dehors lungomare, a bordo piscina o sul ponte di una nave. Così si può godere di una vista magnifica e rilassarsi. I braccioli, la seduta e lo schienale di Guinea sono assemblati meccanicamente, consentendo un agile disassemblaggio al fine del riciclo e della sostituzione dei componenti.