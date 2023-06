Energia dal sole, sapori dal mare: la pergola fotovoltaica di Gibus al Vespero

Vespero: come il vento dell’ovest, come il Dio greco della luce della sera, come il crepuscolo, quell’incantevole momento in cui il giorno si dilegua, vestendo il paesaggio dei poetici colori del tramonto. Si chiama così, Vespero appunto, anche un esclusivo ristorante, aperto da pochi mesi a Piombino (Livorno) e già divenuto un punto di riferimento sul territorio, non solo per l’eccelsa proposta enogastronomica, ma anche per la sua suggestiva location: una terrazza riparata, affacciata sul mare e sul caratteristico porticciolo di Salivoli. Preparati con prodotti del territorio seguendone la stagionalità, i piatti di pesce fresco e le alternative vegetariane proposti dal locale sono infatti serviti in un’accogliente ed esclusiva sala esterna, protetta e valorizzata da una pergola bioclimatica fotovoltaica, con vetrate scorrevoli, firmata Gibus.

La pergola fotovoltaica di Gibus al ristorante Vespero

«Dalla terrazza, esposta a meridione verso Marina di Salivoli, abbracciamo il sole dall’alba al tramonto - afferma il contitolare del ristorante Francesco Assirelli. Grazie alla pergola E-Twist di Gibus, che ci permette di accogliere i nostri ospiti in ogni stagione e in ogni momento della giornata, davanti alla sconfinata bellezza del paesaggio, abbiamo reso il panorama e la luce parti integranti del nostro progetto, assieme ai migliori frutti del mare e della terra che proponiamo con i nostri menu». «Ospitare i clienti in un magnifico scenario naturale, sotto una pergola bioclimatica completamente vetrata - conferma la contitolare Veronica Recchia - è stata per noi, sin dall’inizio, una delle idee trainanti. A questo concept abbiamo poi integrato il valore aggiunto della tecnologia fotovoltaica che esplicita in maniera concreta un messaggio di rispetto per l’ambiente, peraltro molto apprezzato anche da tutti i nostri ospiti».

Pergola fotovoltaica di Gibus: estetica, comfort e sostenibilità

L’innovativa Energy-pergola Gibus - questo il nome che l’azienda leader in Italia nel settore Protezione Solare e Outdoor Design di alta gamma ha dato alla sua rivoluzionaria soluzione eco-friendly - coniuga estetica, comfort e sostenibilità. Grazie ad essa, la terrazza in cui vengono accolti i clienti del ristorante non è solo un ampio spazio dalla personalità essenziale, elegante e contemporanea, ma rappresenta anche molto di più: oltre a regolare il flusso d’aria e la luce diretta, nonché a proteggere le persone in caso di pioggia, le lame frangisole orientabili sulla copertura della pergola sono infatti equipaggiate con moduli fotovoltaici, che consentono di ridurre il consumo energetico del ristorante. Ampia tre campate, la pergola bioclimatica fotovoltaica è delimitata ai lati da vetrate scorrevoli Gibus GLISSE R che proteggono l’ambiente interno, creando le condizioni microclimatiche ideali per ricevere i clienti tutto l’anno, in uno scrigno trasparente di design e bellezza.

I dettagli della pergola fotovoltaica di Gibus

Pergola fotovoltaica di Gibus, un importante concept legato alla sostenibilità

L’innovativa linea “Energy-pergole” di Gibus mette a sistema tutte le qualità delle pergole bioclimatiche - concepite per godere tutto l’anno di uno spazio outdoor confortevole, suggestivo ed emozionante - con i benefici energetici, ambientali ed economici dell’autoproduzione di elettricità. Un importante concept legato alla sostenibilità distingue queste peculiari soluzioni bioclimatiche: i moduli fotovoltaici integrati alle lame frangisole intercettano infatti i raggi solari, trasformandoli in energia rinnovabile a costo zero, e permettendo alla pergola non solo di coprire i propri modesti consumi, ma di divenire una vera e propria infrastruttura di produzione energetica in grado di abbattere i costi in bolletta, e, ancor più importante, di rispettare l’ambiente.

Dotate di cablaggi totalmente celati alla vista, E-Varia ed E-Twist - questi i due modelli ad oggi appartenenti alla linea - presentano pannelli fotovoltaici (lunghi da 125 a 180 cm) appositamente progettati per essere installati sulle lame delle soluzioni Gibus. Su una pergola larga 4,5 m, possono quindi essere installati tre pannelli per ogni lama; grazie alla loro capacità di orientarsi (da 0° a 120°, in virtù del brevetto Twist Motion che consente l’apertura o la chiusura della copertura per un microclima sempre piacevole), le lame hanno la possibilità di ottimizzare la captazione dei raggi solari e, quindi, per migliorare la produzione energetica, potranno essere mantenute in posizione il più possibile perpendicolare a quella del sole.

Pergola fotovoltaica di Gibus, un'eccellenza tecnologica

Contraddistinte da un design contemporaneo nell’assoluta pulizia di linee e volumi, E-Varia ed E-Twist abbinano alla performance fotovoltaica una serie di ulteriori eccellenze tecnologiche e sono accessoriabili con optional utili a implementarne le performance: vetrate, chiusure zip, riscaldatori, accesso USB (per ricaricare i device), impianti audio e anche sistemi di illuminazione LED che permettono di sfruttare la struttura durante l’intero anno, giorno e notte. L’Energy-pergola E-Twist del Ristorante Vespero, ad esempio, è dotata di vetrate GLISSE R, la soluzione “tutto vetro” ideale per la chiusura laterale delle pergole Gibus. Tecnologicamente avanzata, GLISSE R restituisce uno stupefacente effetto di trasparenza e leggerezza, estremamente apprezzato nelle strutture per l’ospitalità e la ristorazione, così come in ambito residenziale.

Proposto in varie dimensioni (lunghezza fino a 14 m, altezza fino a 3 m) e in varie configurazioni (da 2 a 10 ante, con apertura laterale o centrale), questo modello presenta vetrate monolitiche temperate (spessori: 10 mm, per altezze fino a 2,70 metri, e 12 mm, fino a 3 metri) prive di telaio perimetrale. I carrelli di scorrimento si celano all'interno dei sottili profili portavetro inferiori e i pannelli scorrono sui binari inferiori. Le innovative soluzioni di bloccaggio delle vetrate e le eleganti maniglie di trascinamento garantiscono inoltre semplicità e sicurezza d’uso, in ogni condizione.

Gibus

Via Luigi Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd)

Tel. 0498015392