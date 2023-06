Infinito Design, nasce la speciale ed elegante Collezione Amuse

La Collezione Amuse di Infinito Design prende il nome dal termine francese Amuse Bouche che si traduce letteralmente diverti-bocca. Questa portata, se si può definire così, non viene scelta dal cliente, ma è proposta dallo chef come benvenuto, in un modo diverso e divertente. Piccole superfici accarezzate dal tempo ed erose dall’acqua di un mare infinito, un ensemble pensato per accogliere piccole composizioni del cuoco. Linee dinamiche, sinuose, eleganti, in continuo dialogo tra loro; singole, in coppia oppure l’intero assieme, una versatilità in grado di soddisfare le esigenze di una cucina esclusiva che ama essere ricordata.

