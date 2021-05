Aura, nuova linea per la tavola che fonde arte, design e innovazione

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 19:30

a collezione, si ispira al concetto die da qui prende il nome tutta la linea. Ogni tipo di ingrediente, scelto per creare un nuovo menu e ogni preparazione, è inteso come un bene prezioso, che assieme al piatto compone una vera e propria, che riesce a parlare attraverso un linguaggio universale fatto di sensi. Si tratta di un’esperienza gourmet che va oltre i profumi e i sapori, perché evoca sensazioni di benessere, di bello e di buono.creando un’ampia cornice bianca tutt’attorno. La tridimensionalità dei 3 piatti, data dall’inclinazione delle ampie falde perimetrali, ha la funzione di esaltare il contenuto del piatto rendendolo il protagonista. L’effetto ottico che ritroviamo in ogni modello della linea Aura è quello di far sembrare la base del piatto rialzata rispetto al piano del tavolo.La linea Aura si sviluppa in. Accostando o sovrapponendo le falde dei piatti in alcuni punti, si possono sperimentare nuove geometrie e creazioni assecondando così la fantasia dello chef.Il concetto da cui nasce questa linea è il tradizionale set di piatti, rivisitato in chiave moderna attraverso il linguaggio del design e dell’artista.Per informazioni: www.infinito-design.it