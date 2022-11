La Belle Époque rivive allo Stadt Hotel Città grazie a Lusini

Per chi conosce Bolzano, il biglietto da visita del capoluogo altoatesino coincide con la statua dedicata al cantore tedesco dell’amor cortese, Walther von der Vogelweide. Nella piazza che circonda la sua imponente figura, e che da lui prende il nome, trovano posto i gioielli del capoluogo dell’Alto Adige: il campanile gotico del duomo, i famosi mercatini che popolano il Natale, la frizzante vita cittadina, ma soprattutto lo storico Stadt Hotel Città. Fin dal 1913, l’elegante facciata color rosa antico e l’architettura monumentale in stile neobarocco dell’Hotel Città e del suo Cafè dominano Piazza Walther, osservatori silenziosi e sempre attenti al carattere mitteleuropeo di Bolzano.

In questo particolare contesto, in un mix tra tradizione e modernità, si inserisce perfettamente la nuova collezione di bicchieri da cocktail Ines con intagli finemente decorati che, grazie all’inconfondibile stile rétro, immerge gli ospiti in un ambiente elegante e sofisticato.

Bicchieri da cocktail Ines e calici Tentation di Lusini 1/3 Lo Stadt Hotel Città visto da Piazza Walther a Bolzano 2/3 Allo Stadt Hotel Città ambienti eleganti per gustare un ottimo aperitivo 3/3 Previous Next

Aperitivo in un’atmosfera dall’intramontabile eleganza

Secondo un recente sondaggio sono oltre 1,3 milioni gli italiani che hanno consumato un aperitivo fuori casa negli ultimi 6 mesi. Socialità, svago e conversazione sono le parole che meglio descrivono il momento dell’aperitivo.

A Bolzano, aperitivo e convivialità si incontrano all’interno degli esclusivi ambienti dello Stadt Hotel Città. Immersi in un’atmosfera dall’intramontabile eleganza sarà difficile resistere alla tentazione di gustare un aperitivo prima di un pranzo di lavoro o dopo una visita agli storici portici del centro: forse è proprio per questo che i calici scelti sono quelli della collezione Tentation, calici dalle forme lievemente spigolose che esaltano gli aromi dei vini rossi e bianchi, perfetti anche per il classico Spritz.

Lusini unisce design e praticità

Lusini progetta e realizza prodotti ed attrezzature per il mondo dell’hotellerie e dell’ospitalità che coniugano design e praticità. Negli ultimi anni, oltre che al mercato nazionale, Lusini pone grande attenzione anche al naturale bacino di utenza locale che è rappresentato da Alto Adige, Trentino, Veneto e Lombardia.

Con l’apertura dello Showroom è stato dato un ulteriore impulso all’attività sul territorio con la possibilità per i clienti di vedere dal vivo e toccare con mano i prodotti, coadiuvati da un team di consulenza e di progettazione attento alle specifiche esigenze dei clienti.

Lusini

via del Macello 57/A - 39100 Bolzano

Tel 0471 1775260