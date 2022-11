Bio Bamboo Supreme, il tovagliolo innovativo ed ecologico

Anche nel settore del tovagliato usa e getta, Ros Forniture Alberghiere ha scelto l’eccellenza, supportando i suoi clienti con un prodotto di alta qualità. La nuova referenza è un articolo ecologico e completamente realizzato in Italia, dal disegno alla lavorazione, che non trascura l’aspetto estetico. Il tovagliolo Bio Bamboo Supreme, oltre a sposare l’ecosostenibilità, utilizza la pianta con la maggior capacità di crescita al mondo. Alcune specie di bambù crescono addirittura di 91 centimetri ogni giorno, anche in zone difficili. L’utilizzo di questa specie vegetale consente di non abbattere alberi, evitando la deforestazione e al contempo permette di sostenere le economie locali, specialmente nel continente africano.

Ma il tessuto di bambù, che risulta naturalmente antibatterico, non necessita nemmeno di grandi quantità di acqua durante la crescita. Per la sua produzione vengono esclusi anche trattamenti invasivi evitando lo spargimento di pesticidi o di altre sostanze tossiche. Le fibre sono infatti certificate Oeko-Tex, secondo un sistema di controllo severo e uniforme a livello internazionale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i materiali accessori utilizzati.

Bio Bamboo Supreme

«Il nuovo tovagliolo Bio Supreme spinge l’asticella ancora più in alto proponendo un prodotto che è concetto di sostenibilità diffusa», commenta Michele Pezzotta, sales manager di Ros Forniture Alberghiere. «L’articolo si colloca infatti come una proposta unica proposta sul mercato del tovagliolo in fibra di bambù non sbiancato, nella sua composizione originale, attraverso una filiera produttiva completamente certificata. La lavorazione meccanica della polpa elimina ogni passaggio chimico di trasformazione e di conseguenza la fibra risulta morbida e setosa, oltre che altamente asciugante. Il tovagliolo è perfettamente ecosostenibile, biodegradabile e compostabile, tanto che si smaltisce nell’umido. La colorazione naturale - conclude Michele Pezzotta - risulta poi quella iconica di un prodotto green, riciclato e riciclabile: ideale per creare un messaggio di sostenibilità da parte del ristoratore. Il tovagliolo è infine personalizzabile con logo e pattern del cliente».

Da 40 anni al fianco degli operatori

Affidabilità, competenza, preparazione ed esperienza sono nel dna di Ros Forniture Alberghiere, attiva dal 1984 nella ricerca di articoli e attrezzature per alberghi, bar e ristoranti. Da quasi 40 anni l’azienda opera al fianco degli operatori, in modo da offrire i migliori articoli e attrezzature per accogliere e servire al meglio i propri clienti. Il food packaging per locali, ristoranti e alberghi è particolarmente utilizzato non solo per il take-away, ma anche in occasione di manifestazioni e street food.

Michele Pezzotta

Oggi operatori e utenti finali prestano particolare attenzione alla salubrità e alla sostenibilità di tutto ciò che viene utilizzato per la tavola e nella ristorazione. «Da sempre mettiamo in campo tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenza dei materiali, in modo da selezionare i migliori partner sul mercato - sottolinea Michele Pezzotta - in modo da supportare i nostri clienti con le soluzioni più interessanti e moderne».

Ros mette il cliente al centro

Ros è un’azienda all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, nel comparto delle forniture selezionate per hotellerie, ristorazione e catering, grazie ad una squadra affiatata. Per maggiori dettagli sui prodotti distribuiti da Ros si può visitare il quartier generale a Zanica, in provincia di Bergamo, o lo showroom a Milano (su appuntamento) in via Privata Gaspare Bugatti 13, una laterale di via Tortona. I clienti hanno inoltre la possibilità di prendere visione degli oltre mille metri quadrati di esposizione tramite un virtual reality tour, tramite il sito www.ros.bergamo.it, dal quale si può scaricare anche il catalogo prodotti.

Ros Forniture Alberghiere

via Don Lorenzo Milani 1 - 24050 Zanica (Bg)

Tel 035 670299