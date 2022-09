C’è poesia nei capi Siggi per la ristorazione

In un settore come quello della ristorazione italiana, che conta 196mila attività, un fatturato di 65 miliardi di euro e 440mila addetti (fonte: Ristorazione 2021 - Rapporto annuale Fipe), ciascun professionista indossa una divisa da lavoro come se fosse un biglietto da visita sia per farsi riconoscere sia per comunicare con il cliente.

L’abito per queste persone non può essere trascurato in nessun modo, bensì scelto con cura in base ad esigenze di immagine e funzionalità. Siggi, azienda vicentina di abbigliamento professionale, punta su uno stile contemporaneo e sull’italianità inserendo per la prima volta la poesia su un capo da lavoro.

Ricami sulle giacche Dante e Beatrice 1/3 Giacca chef Dante 2/3 Giacca chef Beatrice 3/3 Previous Next

Dante ha creato la nostra lingua, bella e unica come l’arte della Cucina italiana famosa in tutto il mondo. Agli chef che scelgono Siggi sono dedicati i versi del sommo poeta che esprimono l’amore e la passione che contraddistinguono la professione che svolgono. Parole che attraversano i secoli e giungono a noi ancora intense e vive come appena uscite dalla penna di Dante: “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, “donne ch’avete intelletto d’amore”. Dettagli dalla profonda intensità, che distinguono chi li crea e chi li sceglie.

Le avversità sanitarie, economiche e politiche hanno messo a dura prova il settore, che registra una ripresa rispetto al 2020, ma con numeri ancora negativi rispetto al periodo pre-Covid, sia per fatturato che per numero di attività. È proprio in questo contesto che nasce la “Carta dei Valori della Ristorazione Italiana” (voluta da Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi), che raccoglie principi che hanno lo scopo di orientare politiche e istituzioni e ispirare allo stesso tempo l’attività quotidiana di ognuno. In questo documento illuminato si legge una considerazione sul concetto di “cura”: «Prendersi cura di, cura di noi, per una migliore cura dell’altro. Tutti insieme per una comunità della cura che perfezioni ed esalti la civiltà dell’ospitalità e della ristorazione italiana».

Il cliente deve sentirsi accolto e a proprio agio, è sensibile alle modalità di comunicazione e anche all’aspetto delle persone che lo ospitano, per questo l’abbigliamento professionale si conferma un elemento strategico degli operatori del settore, coerenti con i valori dichiarati nella Carta.

Siggi Group

via Vicenza 23 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vi)

Tel 0445 695500