Con Gibus, eleganza e comfort per la convivialità al Baldoria Brewpub

Per ampliare l’area destinata ai clienti sulla terrazza fronte lago, un rinomato brewpub nei pressi di Rimini si è affidato alla pergola Zenit di Gibus, soluzione elegante e funzionale in grado di elevare l’impatto estetico del locale, incrementandone al contempo la capacità ricettiva anche nei mesi più freschi. Le spiagge dorate della riviera adriatica sono un luogo alquanto amato da italiani e stranieri per le vacanze estive, ma è sulle dolci colline dell’entroterra riminese che si assaporano pienamente l’ospitalità, la cordialità e l’allegria che distinguono il popolo romagnolo.





Baldoria Brewpub è uno dei migliori esempi di questo lifestyle tipicamente italiano, che seduce ogni anno milioni di turisti. Situato a pochi minuti dal centro di Rimini e dall’autostrada, il locale è il risultato della riqualificazione dell’ex Velvet, rinomata discoteca rock che ha visto esibirsi molti famosi musicisti. L’offerta del pub è all’insegna di una convivialità gioiosa e consapevole: il buon cibo della cucina italiana, preparato con alimenti di origine locale, è accompagnato da birra non pastorizzata, prodotta artigianalmente con ingredienti da filiera corta nel birrificio interno, visibile dal pub attraverso una grande vetrata. E poi tanto, tanto divertimento con musica e spettacoli dal vivo, per un aperitivo o una cena in compagnia di amici, parenti e colleghi, come per un evento personalizzato per gruppi da oltre 200 persone. Non manca inoltre, nella proposta del brewpub, la giusta dose di relax, da godersi nelle aree per picnic e per i giochi dei bambini interne al parco, oppure passeggiando lungo le rive del lago.

Il Baldoria Brewpub ha scelto di installare la pergola Zenit di Gibus

Stile e funzionalità con le soluzioni Gibus

Baldoria si presenta strutturato in tre distinte zone: il birrificio con distilleria a vista, una sala ristorante coperta con relativo spazio esterno e una birreria al piano superiore, composta da un’area indoor e una terrazza esterna. Per incrementare il business della birreria, che internamente non dispone di spazi importanti per accogliere gli ospiti, i proprietari hanno scelto di valorizzare la zona outdoor adiacente, rendendola più versatile e funzionale, in modo da ampliare la capacità ricettiva del locale anche nei mesi più freschi. Proprio sulla terrazza rivolta verso il verde, dunque, a protezione dell’area per le consumazioni all’aperto, è stata recentemente installata una soluzione Gibus. Si tratta di una pergola Zenit addossata alla parete dell’edificio, equipaggiata con tende a caduta verticale Click Zip completamente trasparenti.

Gibus, in linea con la personalità industrial del locale

Caratterizzata da una struttura modulare a tripla campata, questa pergola si inserisce con stile e funzionalità nel disegno dell’edificio, creando un nuovo spazio di mediazione fra interno ed esterno, utilizzabile in ogni periodo dell’anno in quanto coperto e riparato, nonchè impreziosito dalla splendida veduta del lago immerso nel paesaggio rurale. Contraddistinta da linee pulite ed essenziali, la pergola Gibus dialoga sapientemente con l’architettura del bewpub, non solo grazie ai suoi volumi minimal e contemporanei, ma anche in virtù della peculiare tonalità corten scelta per la struttura in alluminio, in assoluta linea con la personalità industrial del locale.

Per incrementare il business della birreria, i proprietari hanno scelto di valorizzare la zona outdoor 1/5 Contraddistinta da linee pulite ed essenziali, la pergola Gibus dialoga sapientemente con l’architettura del Bewpub 2/5 Caratterizzata da una struttura modulare a tripla campata, questa pergola si inserisce con stile e funzionalità nel disegno dell’edificio 3/5 La pergola Zenit di Gibus è in assoluta linea con la personalità industrial del locale 4/5 Per la struttura in alluminio è stata scelta la tonalità corten 5/5 Previous Next

Grazie alla tenda scorrevole a impacchettamento di cui è dotata, Zenit ombreggia e ripara dalle precipitazioni una settantina di posti a sedere, offrendo ai clienti una zona particolarmente gradevole e, in virtù delle tende trasparenti laterali Click Zip con telo Cristal, protetta anche dal vento e dall’umidità. Nelle stagioni di transizione, inoltre, il telo mobile di copertura può essere chiuso e aperto in pochi secondi, permettendo agli ospiti del Baldoria di gustarsi non solo le proposte del menu ma anche il tiepido calore del sole.

La soluzione di Gibus ideale per hotel, bar e ristoranti

Caratterizzata da forme semplici e regolari, Zenit è la soluzione ideale per hotel, ristoranti, bar e in generale per qualsiasi locale che abbia uno spazio esterno da valorizzare dal punto di vista funzionale ma anche estetico. Questo modello offre anche un significativo contributo al miglioramento del comfort termico, riducendo i consumi energetici degli edifici a cui viene addossata. Zenit presenta una struttura in alluminio. La protezione dello spazio sottostante è invece affidata a una copertura impacchettabile con telo in tessuto pvc oscurante e impermeabile.

Gibus Spa

Via Luigi Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd)

Tel 049 8015392