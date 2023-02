Con Gibus, più valore alle terrazze in riva al mare dell'Hotel Porto Conte

Affacciato su una spettacolare e solitaria baia della costa sarda, a pochi chilometri da Alghero (Ss), l’Hotel Porto Conte è una meta ambita per chi cerca una pausa ristoratrice dalla quotidianità, che solo la completa immersione nella natura incontaminata può offrire. La struttura occupa una posizione straordinaria in riva al mare, in un luogo magico quasi sospeso nel tempo, nel cuore dell’omonimo parco naturale, un'area protetta della Riviera del Corallo.

Recentemente l’Hotel Porto Conte ha rinnovato le terrazze al servizio del bar e quella al piano superiore, per ampliare nonché rendere più confortevoli le aree destinate a eventi e cerimonie; queste zone sono state in sostanza valorizzate dalle pergole bioclimatiche Gibus modello Twist, distribuite secondo un articolato disegno che esalta le potenzialità degli spazi all’aperto.

Un progetto personalizzato

In sole tre settimane, grazie alla flessibilità del concept di Gibus Twist, sono stati installati innanzitutto sei moduli di fronte alle vetrate del bar, al piano inferiore (per una superficie di circa 150 m2); più nello specifico, le pergole sono state disposte in due gruppi da tre, ai lati della terrazza, per mantenere libero il percorso centrale che conduce alla spiaggia. Non solo: altri otto moduli sono stati posizionati sulla terrazza più elevata (di circa 190 m2), a formare un unico grande pergolato con la fascia centrale leggermente più alta, in modo da adattare il disegno al prospetto dell’edificio e permettere l’ingresso della luce naturale con le lame in posizione di chiusura. Il progetto ha risolto brillantemente anche alcune complessità tecniche. I moduli del piano inferiore, ad esempio, sono inseriti fra i pilastri esistenti, in calcestruzzo armato, e sono raccordati fra loro mediante controsoffitti in cartongesso, dotati di faretti a incasso integrati. Al piano superiore, invece, i due moduli centrali con altezza maggiore presentano uno sbalzo frontale, che ha permesso l’allineamento degli elementi verticali dell’intera struttura.

Un’area outdoor scenografica e suggestiva

Dotate di un design contemporaneo ed essenziale, le pergole Twist elevano ulteriormente la personalità architettonica ed estetica dell’intera struttura: le linee pulite e i volumi scultorei dei modelli Gibus hanno infatti dato vita a un’area outdoor scenografica e suggestiva, in cui gli ospiti dell’hotel possano in ogni momento respirare la bellezza di questo sorprendente luogo. Estremamente avanzate anche dal punto di vista tecnologico, le pergole bioclimatiche Twist consentono di regolare l’esposizione al vento e al sole, al variare delle condizioni atmosferiche. Grazie alle lamelle orientabili che scandiscono la copertura, le quattordici strutture firmate Gibus permettono in sostanza di attenuare l’irraggiamento solare diretto e, al contempo, di gestire il flusso d’aria naturale; se necessario, inoltre, possono essere ermeticamente chiuse in pochi secondi, proteggendo lo spazio sottostante dalle intemperie. Per rendere le terrazze funzionali e indimenticabili anche la sera, tutte le pergole bioclimatiche Twist installate presso l’Hotel Porto Conte sono state equipaggiate con strisce perimetrali Led Spot RGB; utile a fornire il miglior comfort visivo nelle ore notturne, questo sistema d’illuminazione regala un’atmosfera mozzafiato, intrisa della poesia di un panorama sublime, del romantico sciabordio delle onde che si infrangono sulla spiaggia e dell’immensa emozione che il contatto con una natura così straordinaria può trasmettere al calar del sole.

Dotate di un design contemporaneo ed essenziale, le pergole Twist elevano ulteriormente la personalità architettonica ed estetica dell'intera struttura

Le linee pulite e i volumi scultorei dei modelli Gibus hanno dato vita a un'area outdoor scenografica e suggestiva

Gibus chiude il 2022 con una crescita dei ricavi del 16%

A seguito dell’importante traguardo raggiunto a fine 2021, quando l’azienda aveva registrato un incremento dei ricavi del 61,4%, Gibus ha migliorato ancora una volta le proprie performance, tanto da chiudere il 2022 con ricavi pari a 84 milioni di euro, corrispondenti a una crescita del 15,5% rispetto all’anno precedente. Questo positivo risultato è attribuibile non solo alla crescita organica, che ha beneficiato anche nel 2022 dell’iniziativa Sconto in fattura 50%, ma anche al significativo contributo del Gruppo Leiner, acquisito il 30 settembre 2022 e consolidato a partire dal successivo 1° ottobre. Forte di una visione sempre più internazionale, Gibus ha messo a segno un incremento a doppia cifra sia in Italia sia all’estero: la società ha infatti registrato ricavi pari a 62,1 milioni di euro (+15,2% rispetto al 2021), sulla penisola, e a 21,9 milioni di euro (+16,3%), al di fuori dell’Italia. «Questa ulteriore crescita – afferma Alessio Bellin, amministratore delegato di Gibus – conferma il valore della nostra visione e dei driver di sviluppo che abbiamo individuato: dall’internazionalizzazione all’eccellenza del nostro dealer network, dall’innovazione tecnologica alla continua evoluzione in termini di design, dalla digitalizzazione alla sostenibilità».

