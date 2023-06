Con le Pergole Gibus con illuminazione a Led, gli spazi diventano ecologici e funzionali

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nel conferire carattere, identità e comfort a bar, ristoranti e hotel. Elemento in grado di creare la giusta atmosfera, in linea con lo stile del locale, la luce scolpisce arredi e volumi architettonici, connotando ulteriormente la personalità estetica della struttura, e può influire positivamente anche sull’esperienza vissuta dai clienti, contribuendo a incrementarne il valore. Se, in questo settore, l’illuminazione è una componente di grande rilevanza per gli spazi interni, non lo è certo di meno per gli spazi esterni, soprattutto quando quest’ultimi sono attrezzati per accogliere gli ospiti anche la sera.

Per questo l’azienda Gibus - in prima fila a livello europeo nel settore outdoor design di alta gamma per gli ambiti Horeca e Residenziale, da sempre attenta a prestare la massima attenzione a ogni dettaglio - ha progettato accuratamente l’integrazione della luce nel contesto delle proprie esclusive pergole.

Gibus propone avanzate pergole dotate di differenti sistemi di illuminazione, tutti a basso consumo energetico

Pergole Gibus con illuminazione a Led per un'atmosfera magica e personalizzata

Per permettere a proprietari di locali e hotel di riservare ai clienti un’accoglienza piacevole e suggestiva anche al calar del sole, Gibus ha infatti dotato le proprie strutture di vari sistemi di illuminazione, tutti a basso consumo energetico grazie all'adozione della tecnologia Led, ma diversi a seconda della tipologia di pergola: bioclimatica, inclinata o a 90°.

Utilizzando un telecomando, è possibile creare anche effetti cromatici di grande suggestione

Al vertice della gamma, i modelli bioclimatici possono essere impreziositi da Led Spot Rettangolari da 3 Watt per punto luce, integrati all'interno delle lame frangisole, in grado di consentire una distribuzione ottimale della luce su tutta la superficie coperta; Led Spot Rettangolari, sempre da 3 Watt, integrabili all'interno della grondaia perimetrale interna della struttura, in ogni lato (disponibili per Varia e Twist); Strip Led RGB applicabile sul perimetro interno della struttura, per proiettare all'interno una luce omogenea, creando effetti cromatici di grande suggestione (utilizzando un telecomando, è qui possibile impostare un solo colore oppure più nuance che si alternano costantemente grazie all’attivazione di un programma automatico).

Gibus: tecnologia hi-tech per soluzioni di illuminazione all'avanguardia

Per quanto riguarda invece le pergole a 90°, si può optare per Led Spot Rettangolari da 3 Watt per punto luce integrati nella grondaia perimetrale interna, Strip Led RGB applicabili sul perimetro interno della pergola o Led Spot da 3 Watt integrati nel frangitratta, in relazione ai modelli Azimut e Zenit, mentre per le proposte Open Flay e Medisolafly sono disponibili Led Linear applicabili esternamente al frangitratta. Infine, i modelli inclinati possono presentare Led Spot da 3 Watt integrati nel frangitratta o Led Linear applicabili esternamente al frangitratta.

Le soluzioni Gibus offrono la possibilità di gestire i differenti sistemi di illuminazione attraverso un telecomando

Proposte hi-tech, in grado di garantire tutti i comfort, le soluzioni Gibus offrono la possibilità di gestire comodamente i differenti sistemi di illuminazione - estremamente sicuri in quanto dotati di rigorose certificazioni d’isolamento - attraverso un semplice telecomando, se si è vicini alla pergola, ma anche da remoto utilizzando l’app per il controllo domotico.

Inondati da una luce gradevole che ne esalta le forme, i vari modelli Gibus acquisiscono, grazie ai Led, maggior pregio in termini di bellezza, vivibilità, comfort visivo e sostenibilità energetica, offrendo un importante valore aggiunto alla proposta outdoor del locale.

Gibus

Via Luigi Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd)

Tel 049 8015392